Robo en Huracán: fueron dos veces en 15 días y son menores

El jueves 24 de este mes, el Club Huracán de Ingeniero White, sufrió un robo en la cantina del predio deportivo. El hecho fue producto del accionar de cuatro menores, quienes irrumpieron y se robaron la mercadería. Paula Giles, encargada del lugar, habló con LU2 y lamentó el hecho, sobre todo, por quién fueron los protagonistas.

"Lamentablemente pudimos confirmar que eran menores los involucrados en el robo. Cuando fuimos a la comisaría lo constatamos ya que tenían parte de lo sustraído en sus patios. La verdad que es una imagen terrible porque son chicos", indicó.

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"Mas allá de todo lo que se llevaron, que supera la cifra que habíamos calculado, porque descubrimos posteriormente que faltaban más cosas, los daños que produjeron en ventanas, dentro del contenedor son cuantiosos. Mas allá de esto, que son cosas materiales, el dolor y la frustración que se siente, es realmente terrible", expresó.

Consultada por si los jóvenes delincuentes forman parte del club, Giles dijo:

"Los chicos que entraron a robar no han sido parte de la institución, pero si tenemos entendido que tienen familiares en el barrio. No deja de ser algo lamentable y preocupante".

Huracán fue victima en el pasado de situaciones similares, pero hacía ya más de 24 meses que no ocurrían:

"Sufrimos varios robos en lo que tiene que ver con el tendido eléctrico para la iluminación de las canchas en el pasado, pero llevábamos dos años sin incidentes y ahora en el término de 14 días nos robaron dos veces la cantina. En la primera oportunidad no fue tan grave porque fue solo el dinero que estaba en el lugar, que era cambio para el otro día, pero la última vez fue grave porque nos encontramos el lugar destruido", se lamentó.

"Se llevaron casi toda la mercadería, en su mayoría golosinas, habíamos aprovisionado el lugar con mucha mercadería porque teníamos un evento importante el fin de semana, ya que había varias categorías que jugaban. Además, nos vaciaron las heladeras y de lo que pudimos recuperar, no se puede usar nada, porque no están en las condiciones optimas ya que las tiraron, se cortó la cadena de frio etc".

La situación es lamentable desde distintas aristas, por los daños, porque los afectados es una institución sin fines de lucro y porque los que realizaron el ilícito son menores de edad que son del barrio:

"Se pudo ver por las cámaras que hicieron todo a pie, son niños de 10, 11, 12 y 14 años. Fueron caminando hasta el lugar e hicieron todo a pie, se puede observar claramente en el cámaras de seguridad del barrio como van acarreando todo lo que se llevaron con un esfuerzo grande porque era mucho y también en las cámaras del estadio se puede ver como intentaron entrar, pero no había nada".

"Lo más grave y lo que más lamentamos, es que sean nenes tan chicos. para nosotros es un dolor tremendo que pasen estas cosas, finalizó.