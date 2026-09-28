Condenan a 6 años de prisión a un joven por vender drogas en la Plaza Rivadavia

Las cámaras del CeUM fueron prueba clave para esclarecer el delito. Fotos: archivo La Nueva.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de nuestra ciudad condenó a Axel Agustín Ruggeri a la pena de 6 años de prisión efectiva por vender drogas en pleno centro de Bahía Blanca.

La resolución dio en el marco de un juicio abreviado, tras una investigación realizada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según la investigación, Ruggeri, de 19 años, vendió cocaína y marihuana entre el 12 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2024, en distintos puntos de la nuestro medio, aunque concentrando su actividad en la Plaza Rivadavia.

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Las pruebas claves surgieron del análisis de los teléfonos secuestrados, donde se hallaron conversaciones e imágenes que daban cuenta de las transacciones, la fijación de precios y la coordinación de los puntos de encuentro.

Su aprehensión ocurrió el 5 de abril de 2024, tras ser detectado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) realizando maniobras de venta en O'Higgins al 200.

Personal del Comando de Patrullas lo interceptó en la esquina de la avenida Alem y 19 de Mayo, incautándole tres envoltorios de nylon con marihuana guardados entre sus ropas, además de un cigarrillo de la misma sustancia.

El juez Hugo De Rosa lo condenó con el agravante del uso de un espacio público para el delito, en consonancia con lo sostenido por la fiscalía en la elevación a juicio.

En el fallo, el magistrado remarcó que “la elección de la plaza no constituyó una mera coincidencia espacial”, señalando que el imputado aprovechó la accesibilidad, ubicación céntrica y concurrencia del lugar para facilitar las operaciones.

Ruggeri fue hallado autor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización propiamente dicha, agravada por desarrollarse en una plaza pública.