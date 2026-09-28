ADUNS anunció paro por 72 horas a partir del miércoles

El sindicato de docentes de la Universidad Nacional del Sur informó que a partir del miércoles 30 de septiembre y por 72 horas, no habrá clases en la casa de altos estudios y en las escuelas dependientes de la misma.

El reclamo salarial por parte del sindicato sigue presente ante la negativa del Gobierno Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la no actualización salarial y de becas en todas las universidades públicas.

Este cese de actividades fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, CONADU y CONADU Histórica tras rechazar la última propuesta paritaria del Gobierno.Próximas acciones: Esta huelga sirve como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual fue programada para el 15 de octubre.

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Habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.