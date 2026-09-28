ADUNS anunció paro por 72 horas a partir del miércoles
El sindicato de docentes de la UNS indicó que "sin pago, hay paro".
El sindicato de docentes de la Universidad Nacional del Sur informó que a partir del miércoles 30 de septiembre y por 72 horas, no habrá clases en la casa de altos estudios y en las escuelas dependientes de la misma.
El reclamo salarial por parte del sindicato sigue presente ante la negativa del Gobierno Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la no actualización salarial y de becas en todas las universidades públicas.
Este cese de actividades fue convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, CONADU y CONADU Histórica tras rechazar la última propuesta paritaria del Gobierno.Próximas acciones: Esta huelga sirve como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual fue programada para el 15 de octubre.
Habrá una condición para que el cese de actividades no se lleve a cabo: si el Ejecutivo cumple, antes del martes 29, con el aumento del 33,4% contemplado en la norma. La última propuesta oficial fue una suba del 3%, que los gremios rechazaron durante la negociación paritaria.
Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios adeudan una recomposición del 31,2%, mientras que el reclamo sindical se apoya en el porcentaje previsto por la Ley de Financiamiento Universitario. La norma ordena actualizar las remuneraciones de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado concedió un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.
Cormick había dictado esa medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.