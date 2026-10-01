Los 34 años de la UIBB: “Coronamos la celebración con una articulación soñada de toda la Región y Bahía Blanca”, señaló Gustavo Elías

“Puedo calificar a este día como muy especial, pero no solamente porque nuestra Unión Industrial cumple 34 años de vida, sino, también, porque coronamos la celebración con una articulación soñada de toda la Región y Bahía Blanca”.Con esas palabras, el presidente de la entidad Gustavo Elías resumió la labor de la institución gremial empresaria en un nuevo aniversario de vida.

El acto festivo se celebró anoche en la sede de la UIBB, con la asistencia de representantes del sector político, productivo, de instituciones, del ámbito académico, y de empresas asociadas e invitados especiales.

Además del intendente municipal bahiense Federico Susbielles asistieron sus pares de Adolfo Alsina, Javier Andres; de Carlos Pellegrini, Sofía Gambier; Patagones, Ricardo Marino; Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; General La Madrid, Martín Randazzo; Monte Hermoso, Hernán Arranz; Saavedra, Matías Nebot; Salliqueló, Ariel Sucurro; Tornquist, Estefanía Bordoni; Tres Arroyos, Pablo Garate; y Tres Lomas, Luciano Spinolo.

Entre los invitados estuvieron lo senadores provinciales que integran la Comisión de Industria y Minería encabezada por su presidente Sergio Vargas, a quien acompañaron María Luz Bambaci, Marcelo Feliú, Carlos Kikuchi, María Inés Laurini, Nerina Neumann, Marcos Pisano, María Emilia Subiza y Silvana Paola Ventura. También asistieron los diputados provinciales Priscila Minnaard, Carla Panelli y Mariela Videla.

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En tanto, también fueron parte de la celebración representantes del Poder Judicial, el juez vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Dr. Pablo Candisano Mera; y el Fiscal General del Departamento Judicial, Dr. Juan Pablo Fernández; además del Cónsul General de Italia en nuestro medio, Nicola Bazzani.

Por el Concejo Deliberante asistieron su presidenta Gisela Caputo y los demás ediles Lucía Martínez Sara, Alvaro Díaz, Gustavo Lari, Jazmín Lafitte Torman, Felipe Fernández, Franca Grippo, Luciano Cagiao, Mauro Reyes, Vanina Linzuain, Emiliano Alvarez Porte, Fabiana Ungaro y Carlos Alonso.

Presentes, finalmente, estuvieron el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile; el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos. También el presidente de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, Luciano Falcone.

Previo al acto, durante la mañana, mediante sus intendentes los municipios de Patagones, Sallliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Gonzales Chaves –en este caso por medio de la secretaria de Gobierno, Juliana Dekker- se sumaron al plan de Regionalización que viene promoviendo, sin pausas, la UIBB.

Los cinco distritos se sumaron en forma conjunta a la movida creada por la entidad gremial empresaria en la Sexta Sección. Ya habían firmado Adolfo Alsina, Saavedra, Villarino, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Puan, La Madrid, Daireaux y Laprida.

El acuerdo entre la UIBB y los municipios pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

La veintena de secretarios de Producción de los municipios que rubricaron el convenio mantuvieron una reunión en la sede de la UIBB con el Director del Centro de Estudios Económicos, Martín Goslino.

Gustavo Elías junto al senador provincial Sergio Vargas

Durante el mediodía, funcionarios municipales, senadores provinciales y las autoridades de la UIBB y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires se trasladaron al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y efectuaron una recorrida por el sector petroquímico, para luego compartir un almuerzo.

Ya entrada la tarde, y previamente al cóctel de celebración por los 34 años de la UIBB, se llevó a cabo una reunión entre las máximas autoridades de la entidad con los senadores provinciales, intendentes y secretarios comunales de Producción.

Voces que resumen un pensamiento en común

En primer término hizo uso de la palabra el Director Ejecutivo de la UIBB, Ing. Ricardo Rabbione, quien destacó la culminación de una jornada muy exitosa para la UIBB, ya que incluyó la firma en su programa de Regionalización de otros cinco municipios para contar ya con prácticamente la totalidad de los distritos que componen la Sexta Sección.

“Creemos que se trata de un antes y un después. Estamos abrazando a la zona. Y dispuestos a trabajar fuertemente para que seamos un bloque monolítico, conjuntamente con los sectores del trabajo, académicos y con todos aquellos que quieren una región unida y que aproveche el derrame de las inversiones que van a llegar a Bahía Blanca próximamente”, señaló.

Posteriormente el presidente de la entidad, Gustavo Elías, manifestó que la institución necesitaba ir más allá…

“Tratar de ayudar desde sus capacidades al sector productivo de la zona, a sus industriales, productores, Pymes y a aquellos que quieran capacitarse y proyectarse. Esto es una fiesta. Sólo espero que el futuro nos encuentre unidos”, señaló.

Aclaró que es mucho lo que hay por hacer en un escenario que ofrece una multiplicidad de desafíos. Y hay que estar a la altura para ello.“En eso estamos”, resumió.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile, destacó especialmente a la Unión Industrial de Bahía Blanca por lo que representa. A su presidente y a sus ndirectivos, Y entre ellos a Alejandra Beligoy y Maximiliano Di Federico por su cercanía a su desempeño “para sacar a la industria adelante”.

“Esto que promueve la Unión Industrial de Bahía Blanca hay que repetirlo en todas las secciones electorales. Empezar a juntarnos, a tener este diálogo. Voy a dar un ejemplo concreto de las virtudes de cuando uno se va de su frontera territorial, que fue una obra muy emblemática: La Panamericana. Fue una obra monumental de los años 90. Esa inversión generó para todo el norte de la provincia inversiones de miles de millones de dólares. Bueno, hoy podemos pensar en una Panamericana de acá a la Cordillera. Inversiones que permitan que miles de millones de dólares se empiecen a centrar en la zona quizás más austral de la provincia y generen un proceso virtuoso”, señaló.

“Lo primero que tenemos que tener es un diálogo frontal, genuino, empezar a discutir la provincia que queremos, cómo nos vamos a preparar para estar a la altura de las circunstancias y lo que demandan los mercados que vienen. Ojalá que lo que pasa acá en Bahía se replique en otras provincias”, indicó.

Luego llegó el turno de Sergio Vargas, presidente de la Comisión de la Industria y Minería del Senado de la Provincia de Buenos Aires.

“Nos llevamos muchas cosas de este día. En la exposición que nos brindó el Puerto veíamos una fotografía de lo que era en el año 93 y lo que es hoy. Y no me quiero imaginar lo que va a ser con los miles de millones de dólares de inversión que se vienen en el futuro.

Vemos como Bahía Blanca se ha puesto de pie y como va a contribuir a poner de pie en un futuro también a toda la Región”, manifestó.

Finalmente agradeció a la Unión Industrial por haber llevado a cabo un trabajo minucioso con todos los intendentes de la Región.

“Ha acercado a todos los actores económicos y políticos para que se pueda trabajar en forma conjunta. Un hecho digno de destacar”, sostuvo.

Finalmente habló el intendente Federico Susbielles.

“Es un gran presente el de la Unión Industrial, apoyado en liderazgos, en recorridos, en coherencia. Es momento de hacer, de proponer, de gestionar. La propuesta que hace la entidad es fantástica. Hoy 12 intendentes estuvimos presentes en el Puerto”, dijo.

“Aquello de La Nueva Provincia quizás en su momento podía ser un buen eslogan, una buena idea. A mí me gusta más el presente. Por eso, entre La Nueva Provincia de Enrique Julio y La Nueva Provincia de los Massot, prefiero La Nueva Provincia de Gustavo Fabián Elías”, manifestó.

“Me refiero a las propuestas concretas. Cuando uno dice Nueva Provincia, uno habla muchas veces de circunstancias que tienen que ver con mayores autonomías a las que a veces la política está dispuesta a otorgar. Me parece que lo importante acá es ir con hechos concretos”, acotó.

“El desafío que tiene la ciudad es regional. Y el desafío que tenemos nosotros, para los tiempos que vienen, tiene que ver con entender que la ciudad tiene que estar por encima de todas las cosas”, señaló.

Abogó, finalmente, porque Bahía sea una tierra de producción, de trabajo, de educación y que busque la felicidad de su gente.

“Esto se hace con gente de acción, con gente de trabajo y con una ciudad que vuelva a soñarse grande. Hoy dimos un gran paso con esta iniciativa que propuso la Unión Industrial. ¡Así que feliz cumpleaños! Gracias a Gustavo (Elías) y a seguir trabajando”, remarcó Susbielles