Patagones, Sallliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Gonzales Chaves ya son parte del plan de Regionalización que promueve la UIBB

Nada menos que veinte.

Son las Municipalidades de la Sexta Sección Electoral que se insertaron dentro del programa estratégico de Regionalización que viene promoviendo, sin pausas, la Unión Industrial de Bahía Blanca.

En las últimas horas sellaron sus rubricas los jefes comunales de los municipios de Patagones, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Adolfo Gonzales Chaves, en éste último caso mediante su secretaria de Gobierno.

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El acto se llevó a cabo durante la mañana en la sede de la UIBB y resultó, al cabo, una nueva muestra de que el acuerdo no distingue de banderías ni colores políticos. Además de un hecho por demás auspicioso en la celebración, justamente hoy, de los 34 años de la entidad.

Los intendentes de Patagones, Ricardo Marino (Unión por la Patria); de Salliqueló, Ariel Sucurro (Unión por la Patria); de Tres Lomas, Luciano Spinolo Sayago (Juntos por el Cambio); de Pellegrini, Sofía Gambier (Juntos por el Cambio); y la secretaria de Gobierno de Gonzales Chaves, en reemplazo de la intendenta Miriam Lucía Gómez (UCR), estamparon sus firmas junto al presidente de la entidad gremial empresaria, Gustavo Elías.

Presentes, además, durante el encuentro, estuvieron el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentili; y los jefes comunales de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño (Unión por la Patria); de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde (Juntos por el Cambio); de Adolfo Alsina, Javier Andres (Juntos por el Cambio); y de General La Madrid; Martín Randazzo (UCR).

Por la UIBB asistieron, además, su vicepresidente primero Gustavo Damiani; el Director Ejecutivo Ricardo Rabbione; los altos directivos Fabián Gurrado y Maximiliano Di Federico, además del máximo coordinador del Centro de Estudios Económicos de la entidad, Martín Goslino.

El acuerdo entre la UIBB y los municipios pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

Por otra parte, se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Anteriormente habían firmado sus respectivos convenios las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Puan, General La Madrid, Laprida y Daireaux.

“Una idea-fuerza que hace a nuestro desarrollo”

Gustavo Elías sostuvo que la de hoy es una prueba más de la apertura de la Unión Industrial para abrazar a la región.

“Entendiendo que debemos unirnos para potenciar todas nuestras fortalezas que seguramente pasan por el turismo, la industria, la agroindustria y las Pymes. Y que pivotean sobre la columna vertebral que es nuestro Puerto”, señaló.

El empresario se refirió a las grandes inversiones que se vienen y que requerirán mucha demanda de trabajo intensivo.

“La idea es que ese requerimiento tenga un derrame sobre la Región. En tiempo de fracturas, a veces inadmisibles, celebro este acuerdo con y entre los municipios. Es el único camino a transitar. Un trabajo conjunto de una idea-fuerza que hace a nuestro desarrollo”, señaló Elías.

En tanto, el jefe comunal de Patagones, Ricardo Marino, manifestó que luego de tres décadas de lucha, por Ley 25.955 su distrito se ha podido incorporar definitivamente a la Patagonia argentina.

“Somos un territorio agrícolo ganadero, con algo de comercio y poca industria, con muchas ganas de crecer. La unidad de esfuerzos como plantea este acuerdo tiende a mejorar el desarrollo económico y social del sur de la provincia. Con Bahía tenemos un contacto permanente, con muchos de nuestros hijos estudiando aquí”, indicó.

Ariel Sucurro, por su parte, aclaró que Salliqueló es un distrito agropecuario con algún tipo de industria, señalando que la salida de la Argentina claramente pasa por más producción, más trabajo y mediante un proyecto agroindustrial.

“Bahía es clave en todo este contexto, porque aquí llegan muchos de nuestros hijos a estudiar, pero además porque nos ofrece una salud de complejidad y viene toda nuestra producción a salir por su Puerto. No obstante surgen complejidades. ¿Cómo llegar a Bahía Blanca por una ruta que es un peligro? Debemos hacer un reclamo conjunto en ese sentido. Y este acuerdo va en esa dirección. Agradecemos entonces a la Unión Industrial por esta iniciativa”, señaló.

Juliana Dekker, secretaria de Gobierno de Gonzales Chaves, señaló en tanto que su distrito posee industrias radicadas con la necesidad de potenciarse y aumentar su desarrollo productivo.

“Debemos bregar para intentar crecer y generar oportunidades. Y este convenio colaborativo es la mejor propuesta para arribar a ese objetivo. Estamos agradecidos por habernos convocado”, manifestó.

Sofía Gambier celebró este “puntapié inicial para pensar en cosas grandes para la Región”.

“Como gobierno local esto nos obliga a pensar el desarrollo de Pellegrini desde otro lugar. Siempre pensamos en nuestro metro cuadrado porque la agenda diaria nos lleva a ese planteo quizás chiquito. Nos cuesta sacar la cabeza de los problemas del día a día. Acá nos invitan a una idea superadora. Desarrollar a nuestros municipios con propuestas integrales, generando herramientas para más oportunidades. El pueblo nos pide puestos de trabajo genuino. Vamos a traccionar ahora en conjunto y con reciprocidad”, dijo.

Finalmente, Luciano Spinolo Sayago de Tres Lomas habló de la importancia de estas mesas de integración que redunden en aceitar el mecanismo productivo de la Región.

“Estamos desarrollando un polo industrial, comercial y de servicios que busca generar un ámbito propicio para promover la inversión, el trabajo y el conocimiento, que al cabo es lo que nos va a brindar un marco de libertad”, señaló.

“Un oasis dentro de la provincia”

Alejandro Gentili, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, apeló de alguna manera a aquel slogan que colocó a Bahía Blanca como puerta y puerto del sur argentino. Pero en este caso, y sobre todo, “hacia Vaca Muerta”.

“Que todos los municipios estén trabajando articuladamente es un eje que desde nuestra entidad venimos fomentando. Tan es así que dentro del ecosistema de la Unión Industrial de la Provincia tenemos el corredor Norte, el corredor Oeste, el corredor Sur en el Conurbano, porque cada zona tiene una realidad distinta. Claramente la zona más Austral del ámbito bonaerense tiene sus particularidades, por lo que es muy importante todo lo que están desarrollando a partir de estos convenios”, señaló.

“Bahía Blanca y su zona poseen un gran eje logístico y productivo, uno de los principales puertos del país y una línea directa y más corta para conectarnos con Vaca Muerta. Como decía el Turco (Gustavo Elías) lo importante pasa porque los jóvenes se queden, vean oportunidades para desarrollarse y que no tengan que emigrar. Bahía Blanca no deja de ser un oasis dentro de la provincia”, manifestó