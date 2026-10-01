Por trabajos en la red de agua, seis barrios de Bahía e Ingeniero White tienen problemas de suministro

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informa que debido a trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Ingeniero Luiggi y Tierra del Fuego, está afectado el suministro de agua en los barrios San Martín, AMEF, Más Barrios, Héroes de Malvinas, Villa Delfina y Loma Paraguaya, además de la vecina localidad de Ingeniero White.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas únicamente en usos impostergables, hasta tanto finalicen las tareas y se normalice el suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram