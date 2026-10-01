La recta final del Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli: qué queda por delante

El 16º Festival Nacional de Tango Carlos Di Sarli entra en su tramo final luego de cinco jornadas de actividades en distintos espacios de Bahía Blanca, con una programación que reúne a más de 250 artistas bahienses.

El festival, dirigido por el escritor y gestor cultural José Valle, continuará hasta el domingo 4 de octubre con propuestas musicales y una ceremonia de clausura vinculada con el patrimonio de Carlos Di Sarli.

Para las funciones nocturnas del Café Histórico, ubicado en avenida Colón 602, se requiere reserva previa al 291-156491449.

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El cronograma de la recta final

Jueves 1 de octubre — 21:30 hs:

La programación continuará con “Nido gaucho”, una propuesta que reunirá a Rosana Soler, Pablo Gibelli, Malena Ruppel y Jorge Vignales.

Viernes 2 — 21:30 hs:

Será el turno de “Ada y la Piaf”, una comedia musical que aborda las historias de la argentina Ada Falcón y la francesa Edith Piaf.

La obra será interpretada por Gaby “la voz sensual del tango” y Patricia Régoli, quienes también participaron en la escritura del guion, a partir de una idea original de José Valle.

Sábado 3 — 21:30 hs:

La programación continuará con la gran gala central, titulada “Esta Noche de Luna”, que tendrá como protagonistas a Nora Roca y Víctor Volpe.

Domingo 4 — 11 hs:

El festival tendrá su ceremonia de clausura en el Cementerio Municipal, donde se realizará una ofrenda floral en el panteón donde descansan los padres de Carlos Di Sarli.

El festival cuenta con el auspicio de la Academia Nacional del Tango y fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.