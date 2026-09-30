Es poesía: el festival de Latinoamericana cumple 15

La poesía vuelve a recorrer Bahía Blanca desde este jueves y hasta el domingo con una edición especial del Festival de Poesía Latinoamericana, que celebra sus 15 años con lecturas, talleres, encuentros, performances, una feria de editoriales y música en distintos espacios de la ciudad.

Desde su primera edición, realizada en 2011, el festival se propuso poner en diálogo la producción poética local con escritores y escritoras de distintos puntos del país y de Latinoamérica. En estos 15 años pasaron por Bahía Blanca cientos de poetas de México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Guatemala y distintas ciudades argentinas.

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“El festival es un momento de encuentro: son cuatro, cinco días en el año en donde se intenta reunir y mostrar y celebrar toda la producción poética de un año”, explica Matías Matarazzo, integrante del equipo de organización.

Esa producción, señala, aparece en talleres, editoriales, escuelas, universidades, museos, espacios culturales independientes y también en las paredes de la ciudad. “Muchas veces la poesía es una labor silenciosa, pero nunca es solitaria, siempre se hace de a muchos, entonces un festival es el momento en donde todo eso se comparte con la comunidad”, agrega.

La celebración de los 15 años también permite mirar el camino recorrido. Para Omar Chauvié, otro de los integrantes de la organización, la continuidad del festival habla de “una ciudad con una vida intensa en el quehacer cultural” y de un trabajo colectivo entre gestores, artistas, instituciones y organismos públicos.

“El festival vive en su intercambio en el espacio público, en las escalinatas de la universidad, en las plazas de la ciudad, en los museos del municipio, las escuelas, en las bibliotecas populares”, destaca.

Poesía latinoamericana

La edición que comienza este jueves reunirá a poetas de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia, además de representantes de distintas ciudades bonaerenses y del país.

Entre los invitados se encuentran Yanko González, de Chile; Roxana Crisólogo, de Perú; Liliana Ancalao, poeta del pueblo Mapuche; Isadora Barcelos, de Brasil; Francisco Catalano, de Venezuela, y Aldo Montecinos, de Bolivia.

La programación también incluye una importante presencia de autores y autoras de Bahía Blanca y la región, junto con invitados de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Avellaneda, Villa La Angostura y Coronel Dorrego.

Una de las características del festival es el protagonismo de las editoriales independientes. La feria que acompañará las distintas jornadas reunirá sellos pequeños, artesanales, medianos y autogestionados de distintos puntos del país.

Cuatro días y distintos escenarios

El festival comienza este jueves con el programa “Poetas van a la escuela”, que llevará a los invitados a establecimientos educativos de la ciudad. A las 21, en Lisboa 560, se realizará “La vigilia del festi”, con lecturas de Lourdes López, Walter Lezcano, Yanko González, Julia Oliva Torre y Roxana Crisólogo.

El viernes, a las 12, Yanko González dialogará con Marcelo Díaz y Omar Chauvié sobre poesía, materia y pensamiento en el Departamento de Humanidades de la UNS. Por la tarde habrá un taller para niños a cargo de Juan Lima en la Biblioteca Rosario Sur y, desde las 16, las primeras lecturas del festival junto con la inauguración oficial y la feria de editoriales en el Museo Histórico.

El sábado comenzará con actividades en 2 Museos y el Sitio de la Memoria “Prefectura White”. A las 17, las escalinatas de la UNS volverán a ser escenario de las lecturas por el 15º aniversario, acompañadas por la feria de editoriales y canciones de Julia Isgró.

La jornada continuará a las 21 en La Macanuda con la Gala de Poetas “¡Mis 15!”, que incluirá lecturas, performances, una propuesta del Grupo Fin del Mundo y una fiesta con DJ Pipo Fisher.

El domingo, desde las 15.30, el Galpón Enciclopédico será sede del taller “El poeta es un DJ. Discoteca de la voz”, a cargo de Flavia Garione.

El cierre será desde las 17 en 2 Museos, con lecturas, la feria de editoriales, una visita guiada a la muestra “UN UNIVERSO, bordadoras del Museo del Puerto” y canciones de Ailén Aure. El broche musical estará a cargo de Nina Suárez.

Con 15 años de historia, el festival vuelve a poner en circulación una idea que atraviesa toda su trayectoria: la poesía no ocurre solamente en los libros. También se encuentra en las escuelas, las plazas, los museos, las universidades, las editoriales y los espacios culturales. Y durante cuatro días, vuelve a encontrarse con la comunidad en las calles de Bahía Blanca.