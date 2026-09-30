Mirtha Legrand ya se encuentra en una habitación común: qué dice el nuevo parte médico

La conductora Mirtha Legrand se encuentra "muy bien de la neumopatía que motivó su internación" en el Sanatorio Mater Dei y presenta una "franca mejoría", según informó este miércoles la institución médica.

De acuerdo con el parte firmado por el director médico Enrique Echagüe, Legrand permanece "en una habitación común y está acompañada por sus familiares", quienes agradecieron "las muestras permanentes de cariño".

La conductora, de 99 años, está internada desde el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía, luego de haber recibido el alta de una internación anterior.

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En el último parte difundido el lunes, el Mater Dei había informado que la diva "continúa evolucionando favorablemente" y que había finalizado el tratamiento antibiótico.

Por último, el centro asistencial anticipó que, "de no mediar cambios", el viernes próximo difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora. (NA)