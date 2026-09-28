Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: qué se sabe de la salud de la diva

La conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y, en este sentido, se conoció un nuevo parte médico que refiere a una favorable recuperación por parte de la diva de 99 años de edad.

El comunicado firmado, como en cada oportunidad, por el director médico Enrique Echagüe, sostuvo: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico".

A diez días de haber ingresado por una recaída que derivó en un cuadro de neumopatía, la presentadora "se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado".

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"De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico", cerró el texto.Mirtha se encuentra hospitalizada desde el pasado 18 de septiembre, sin embargo, su círculo íntimo brindó información positiva sobre la evolución de su salud: Juana Viale indicó que su abuela “está mejorando muy bien”, mientras se ponía al frente de “La Noche de Mirtha” el pasado sábado.

Por su parte, la hija de Legrand, Marcela Tinayre, que condujo el homenaje post mortem a Oscar “El Negro” González Oro en Radio Rivadavia; reveló que la diva escuchaba el programa desde el Sanatorio.

Ambos testimonios y otros trascendidos dejaron entrever que Mirtha se encuentra atenta a su entorno, como ocurre habitualmente. No obstante, desde el centro asistencial indicaron anteriormente que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades habituales. (NA)