Se estrelló una avioneta en Córdoba: tres adultos y dos menores debieron ser hospitalizadas

Un avión privado Piper Comanche 250 cayó este domingo en Córdoba durante una maniobra de emergencia. En la aeronave viajaban cinco personas: tres adultos y dos menores. Todos fueron trasladados a centros de salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 de este domingo en una zona de monte ubicada a varios kilómetros de la pista del aeroclub de Coronel Olmedo.

El piloto habría intentado regresar al lugar luego de detectar un inconveniente durante el vuelo, pero luego decidió buscar un sector despejado para realizar un aterrizaje de emergencia.

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La avioneta impactó contra la vegetación y quedó destruida. Vecinos de la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. Bomberos, personal del 107 y equipos de rescate participaron del operativo para localizar el avión y asistir a los ocupantes.

Los tres adultos fueron derivados al Hospital San Roque, mientras que los dos menores estaban en el Hospital de Niños.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, todos están fuera de peligro, aunque permanecen con pronóstico reservado y bajo observación médica. Algunos sufrieron golpes, cortes y otras lesiones como consecuencia del impacto. (TN)