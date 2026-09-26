Marcela Tinayre conducirá un homenaje al Negro Oro en Rivadavia, su última radio

Marcela Tinayre conducirá este domingo, de 13 a 16, un homenaje especial a Oscar “El Negro” González Oro por Radio Rivadavia, con un recorrido por la trayectoria del reconocido conductor.

Durante las tres horas de transmisión se repasarán distintos momentos de la carrera del Negro Oro a través de audios, entrevistas y material de archivo.

El especial también recuperará algunas de sus entrevistas más destacadas y anécdotas de su extensa trayectoria frente al micrófono.

Además, participarán en vivo amigos y compañeros de trabajo de González Oro, quienes compartirán recuerdos y experiencias junto al conductor.

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El programa propondrá así un recorrido por la carrera del Negro Oro y por los momentos que marcaron su paso por la radio argentina.

Bajo el nombre "Gracias 'Negro'", la AM 630, que fue el lugar de la última radio donde trabajó González Oro, emitirá el especial dedicado íntegramente a repasar la trayectoria del comunicador.

Tras instalarse en agosto de 2020 en el exclusivo balneario de Manantiales —decisión que tomó en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19 para buscar una mejor calidad de vida—, el conductor convirtió a Uruguay en su refugio definitivo.

Desde su residencia en el país vecino, no solo transitó sus últimos años, sino que también emitió desde ese lugar sus últimos ciclos radiales antes de anunciar su retiro formal.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión.

Abogado de profesión graduado en Mendoza antes de volcarse de lleno a la comunicación, el periodista se convirtió también en una figura bisagra de la cultura popular cuando en 2016 hizo pública su homosexualidad, por lo que se transformó en uno de los primeros conductores del Prime Time de la radiofonía argentina en visibilizar abiertamente su orientación sexual.

Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina. (NA)