Excluyen a Thélyson Orélien del prestigioso premio Goncourt por el uso de IA y plagio

La Academia Goncourt excluyó de la lista de candidatos a su premio al escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, luego de las acusaciones de uso de inteligencia artificial (IA) para escribir su novela C’était ça ou mourir y de señalamientos de plagio vinculados con textos anteriores del autor.

La institución retiró la obra de la primera selección, integrada originalmente por 16 títulos, y justificó la medida en la necesidad de preservar la integridad del Goncourt, considerado el premio más prestigioso de las letras en francés.

La Academia sostuvo que distintos análisis realizados por investigadores y periodistas llegaron a resultados coincidentes que indicarían que una parte sustancial de la novela habría sido generada mediante IA. La entidad señaló además que pretende dejar establecida su oposición a la utilización de esa tecnología para la creación de los textos que aspiran al galardón.

La decisión modificó la posición inicial del jurado, que días atrás había pedido prudencia frente a las acusaciones. Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, había reclamado entonces esperar las explicaciones y pruebas que preparaban el escritor y sus editores antes de sacar conclusiones.

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Orélien negó haber recurrido a inteligencia artificial y aseguró que trabaja junto con sus editores en un expediente destinado a demostrar el proceso de escritura de la novela. Grasset, sello responsable de su publicación en Francia, también respaldó al autor, mientras que la canadiense Boréal afirmó que mantenía su confianza en su trabajo.

Acusaciones por plagio

A la controversia por la IA se sumaron posteriormente acusaciones de plagio en Canadá relacionadas con textos publicados por Orélien durante la década pasada, un nuevo elemento que terminó de profundizar la polémica alrededor de uno de los fenómenos literarios de la temporada.

C’était ça ou mourir, que tuvo una fuerte repercusión comercial en Francia y Canadá, narra la historia de Jonas Dorléon, un profesor haitiano de 29 años que abandona su país para escapar de la violencia de las bandas armadas. El protagonista emprende un viaje clandestino que atraviesa República Dominicana, Brasil y México hasta intentar alcanzar Estados Unidos y Canadá.

La Academia Goncourt informó que no realizará más comentarios sobre el caso. Su segunda selección, reducida a ocho novelas, será anunciada el 6 de octubre, antes de establecer los cuatro finalistas. El ganador se conocerá en París el 3 de noviembre.

Creado en 1903, el Goncourt es elegido por los diez integrantes de la Academia y, pese a entregar apenas 10 euros al ganador, tiene un enorme impacto editorial. Entre quienes recibieron el premio a lo largo de su historia figuran Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Amin Maalouf y Pierre Lemaitre.