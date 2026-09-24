Tensión por Malvinas: Londres publicó una declaración de respaldo a sus territorios de ultramar

El gobierno del Reino Unido presentó este jueves una nueva Carta de Compromiso con los Territorios de Ultramar, un documento que reafirma la relación política, institucional y estratégica entre Londres y esos territorios, entre ellos las Islas Malvinas, y que ratifica principios como la autodeterminación, la seguridad y la participación de sus representantes en la toma de decisiones.

La iniciativa fue divulgada en redes sociales por la parlamentaria laborista y ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien afirmó que esos territorios son “una parte valiosa de la familia británica” y destacó que la nueva carta busca fortalecer una asociación “moderna, respetuosa y comprometida”, garantizando que sus voces sean escuchadas en todo el gobierno del Reino Unido.

El texto, publicado por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), consolida y codifica las responsabilidades del gobierno británico en su relación con los territorios de ultramar y establece principios para la coordinación entre Londres y las autoridades locales.

Según el documento, estos territorios constituyen una parte integral tanto de la historia como del futuro del Reino Unido y mantienen una relación basada en “valores compartidos, respeto mutuo y un compromiso con la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La carta también subraya que el Reino Unido tiene una “responsabilidad fundamental” derivada del derecho internacional y de su historia común para garantizar la seguridad y la buena gobernanza de los territorios y sus habitantes. Además, recuerda que Londres es responsable de sus relaciones exteriores y del cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales.

Entre los principios que guiarán la relación futura, el gobierno británico destaca la autonomía democrática de los territorios y el criterio de “nada sobre ustedes sin ustedes”.

Uno de los puntos más significativos del documento establece que los territorios de ultramar forman parte de la “patria” británica y que deben ser tratados como tales, especialmente en cuestiones vinculadas a la defensa y la seguridad. Asimismo, instruye a todos los departamentos del gobierno a considerar los intereses de esos territorios al elaborar políticas públicas, legislación o tratados internacionales que puedan afectarlos.

La publicación de esta carta llega en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

El miércoles, el gobierno británico respondió a las declaraciones de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde el Presidente reclamó la apertura de negociaciones sobre el archipiélago y advirtió que las empresas que operen en las islas no podrán participar en proyectos vinculados a Vaca Muerta.

Londres sostuvo que no tiene “ninguna duda” respecto a su soberanía sobre las Malvinas, calificó de “totalmente inaceptable” cualquier intento de obstaculizar la actividad hidrocarburífera en el archipiélago y reiteró su respaldo al derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación. (TN)