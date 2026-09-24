Polémica en España: desalojaron a una mujer de 87 años que alquilaba desde hace siete décadas

Con la ayuda de la policía nacional, la comisión judicial en España llevó a cabo el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en un departamento de Madrid, luego de que activistas intentaran impedirlo.

Una multitud acampó durante la noche del miércoles en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, frente a la vivienda en cuestión, con el objetivo de frenar el desalojo y el avance de la Policía, que empleó gas pimienta y expulsó a la prensa, según reportaron medios internacionales.

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El operativo policial se prolongó durante más de siete horas, y finalmente la octogenaria fue desalojada a la una de la tarde y fue trasladada en camilla al hospital Gregorio Marañón para realizarle un chequeo de salud.

Por qué desalojaron a Maricarmen

El desalojo de Maricarmen puso fin a un litigio que comenzó en 2018 cuando el edificio fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La propiedad exigía a la señora un alquiler mensual de 1.650 euros, una cifra inferior a los 2.650 euros que pagan otros inquilinos del mismo edificio. El monto resultaba imposible para Maricarmen, ya que sus ingresos consisten en una pensión de 1.450 euros.

En ese sentido, la abogada de la anciana, Beatriz Duro, explicó que la propiedad rechazó todas las alternativas presentadas para negociar un acuerdo o postergar la fecha de lanzamiento, al menos quince días para poder recoger sus pertenencias.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, indicó que se le ofreció a Maricarmen una plaza pública en una residencia de personas mayores y que trabajó de forma conjunta con el Ayuntamiento madrileño, desde donde también se plantearon alternativas habitacionales, las cuales, según aseguró, fueron rechazadas. (NA)