Última jornada de Milei en Estados Unidos: se reúne con el primer ministro de Israel

El presidente Javier Milei tiene confirmadas un par de actividades para el cierre de su gira internacional. La más importante será una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Milei reforzará de deste modo el vínculo geopolítico de su gobierno con el israelí, ya que se espera que reitere su apoyo a la lucha del Estado hebreo en Medio Oriente.

En medio de un fuerte debate mundial sobre las acciones bélicas del gobierno de Tel Aviv en la Franja de Gaza, en especial luego de los ataques de Hamás a la población civil en octubre de 2023, el presidente argentino volverá a condenar al terrorismo islámico.

En su discurso en la ONU de ayer, Milei incluso cuestionó a los regímenes donde se permite "lapidar mujeres" como forma de castigo, en clara alusión a los países con leyes islámicas más severas. También dijo que la ONU es un "organismo inútil" porque no interviene en esas situaciones.

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Sin dudas, el encuentro bilateral será uno de los puntos más relevantes de la agenda presidencial, antes de su regreso a la Argentina.

El otro compromiso de hoy será una disertación ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

La idea del jefe de Estado es brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada a Casa Rosada. Un programa que, desde su visión, facilita posibilidades de inversión.

Por eso no fue casual que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que dio el miércoles, le pida a los empresarios “que inviertan” en la Argentina. Sobre todo, en materia energética.

Para sustentar su frase, el mandatario sostuvo: “Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Al resaltar el valor estratégico del yacimiento, pidió directamente a los empresarios que “vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”. De esta manera, volvió a incentivar la llegada de inversiones al país en su tercer discurso ante el plenario del organismo internacional.

Sin embargo, resaltó que la convocatoria no incluye a las empresas que están vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas al asegurar que “esta invitación tiene un límite”, afirmando que “no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal” y remarcó que “la posición argentina está tomada”.

En este sentido, contrastó la postura actual con la que tuvo el país en el pasado señalando que “hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto”.

Luego de pisar el The Economic Club of New York, Milei emprende regreso a la Argentina. Su vuelo de regreso está programado para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.