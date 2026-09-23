Con la modificación de Zona Fría como objetivo oficialista, el Senado sesionará este jueves

El Senado convocó para este jueves al mediodía a una sesión para tratar las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zonas Frías, luego del acuerdo que alcanzaron La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Para poder sesionar, el bloque de la Libertad Avanza -que preside Patricia Bullrich- debió aceptar modificar el texto votado en la Cámara de Diputados sobre las mayorías para designar las autoridades del Banco Central.

Los senadores de LLA y bloques aliados acordaron mantener la exclusividad del Senado para designar o remover un director del Banco Central, y establecer que no serán necesarios los dos tercios para echar a un funcionario de esa institución, sino una mayoría agravada, que en el Senado son 37 votos.

El temario de la sesión fue acordado hoy en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizó esta tarde entre la Libertad Avanza y los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales.

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La sesión fue convocada para las 12, pero se estima que el debate de la carta orgánica del Banco Central comenzará recién a las 14, dado que primero el bloque justicialista planteará diversas cuestiones de privilegio.

De todos modos, la iniciativa que generaba mayores diferencias entre los legisladores era la de Zonas Frías, con fuertes enfrentamientos entre los senadores del norte del país y aquellos cuyos distritos cuentan actualmente con este régimen y podrían perderlo con la nueva ley.

La iniciativa incorporó a más de un millón de personas de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que comenzaron a recibir el beneficio cuando se amplió el régimen de Zonas Frías en 2021.

Ahora, el proyecto divide transversalmente a los bloques, ya que no solo los aliados de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones podrían aprobar la iniciativa, sino que también podrían sumarse algunos senadores peronistas.

En cambio, el proyecto es rechazado de plano por los radicales mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.

Qué dice la ley de Zonas Frías

El proyecto establece que el subsidio se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cambio, perderán el subsidio las ciudades que incorporaron el beneficio en 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis. Entre ellos se encuentran Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense, que cuentan con temperaturas similares a las patagónicas.

Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, una modificación que también es rechazada por varios legisladores opositores.

Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en unos 4,8 millones de pesos.

Banco Central

La Libertad Avanza y los bloques aliados de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíben la asistencia financiera a la Nación y a las provincias.

Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a restringir el uso de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

El proyecto también propone eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones centrales de una autoridad monetaria.

El punto que generaba resistencia

La reforma modifica el mecanismo de designación de los directores del Banco Central.

La nueva propuesta acordada entre el oficialismo y los aliados es que se mantenga la atribución del Senado de realizar esas designaciones, ya que el texto aprobado en diputados fijaba que deberán contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso.

En ese punto se establecerá que deben ser designados por mayoría absoluta y se podrá remover a un director también con mayoría absoluta y no con los dos tercios como estaba en el proyecto votado en diputados.

Actualmente, la Carta Orgánica establece que la remoción de un director puede ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo por razones de mala conducta o incumplimiento de los deberes del cargo, previo dictamen de una comisión especial del Congreso. (con información de NA)