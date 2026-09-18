Santilli en Bahía: grandes inversiones, Zona Fría y el estado de las rutas

De recorrida por Bahía Blanca junto al presidente Javier Milei, el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó una conferencia de prensa en las escalinatas del Hotel Argos y se refirió a las grandes inversiones que ya comenzaron a desarrollarse en la ciudad, la eventual quita de beneficios por la Zona Fría en la ciudad y al estado de las rutas de la región.

Santilli sostuvo que junto al presidente Milei recorrieron "tres inversiones muy potentes".

"Una la que va a hacer Pampa Energía, ya que después de 35 años en la República Argentina va a haber una nueva planta de urea. Se empieza la construcción, con lo cual va a haber muchos puestos de trabajo en el proceso de desarrollo y después, obviamente, cuando empiece la operación 20 meses más adelante. Después estuvimos en VMOS, que es el proyecto de YPF para el tratamiento de los gases que vienen de Vaca Muerta y la producción de diferentes productos que van a ser exportados, que también genera puestos de trabajo y exportación para la Argentina y por último estuvimos en la planta de Dreyfus, que va a iniciar la construcción de la planta para tener una nueva industria en Bahía Blanca, con lo cual son tres inversiones muy fuertes. Ya están a plena obra y es muy importante para la Argentina, para Bahía Blanca y claramente va a generar pleno empleo y para nuestro país", explicó.

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Al mismo tiempo, sobre la potencial quita de subsidios al gas domiciliario en Bahía, Santilli aseguró que "la ley de Zona Fría lo que dice es que si una persona está por debajo de las tres canastas básicas, es decir, $4.300.000 al día de hoy, va a seguir manteniéndolo. Con lo cual, la eliminación de subsidios esas personas no la van a tener. Segundo, si tenés una persona con discapacidad en tu hogar, tampoco lo vas a perder. Si vivís en un barrio RENABAP o de emergencia, tampoco lo vas a perder, y si sos un exveterano de Malvinas, tampoco lo vas a perder. Con lo cual, lo que se está promoviendo es un subsidio focalizado al que lo necesita y no al que tiene una pileta climatizada en su hogar. Son dos cosas distintas".

Sobre el actual estado de las rutas que llegan a nuestra ciudad, el jefe de Gabinete señaló que "ya se concesionaron 9.000 kilómetros de ruta, que incluyen la ruta 3. Ahora venimos a una licitación para la ampliación de 6.000 kilómetros de rutas en autovías, donde van a entrar la 3 también y la 33. Estos primeros 9.000 kilómetros ya entran en funcionamiento antes del 1 de octubre, así que vamos encaminándonos a lo deseado".

Por último, Santilli aprovechó para criticar al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "Es un gobernador que decidió no ir al Pacto de Mayo. Cuando se sancionan leyes como la puerta giratoria no adhirió y tampoco adhirió al RIGI. No es una confrontación directa, es la visualización de una sociedad que sale hacia adelante con recursos genuinos y con desarrollo futuro y de crecimiento por 20, 30, 40 años en nuestro país, que es lo que necesitamos", sostuvo.

Finalmente descartó hablar de una posible candidatura suya a mandatario provincial: "Vine a saludar a los referentes que el presidente del partido ha convocado, pero fue una visita netamente institucional del gobierno respecto de dos inversiones RIGI y una no RIGI, que es una inversión directa de Dreyfus. Así que ese es el camino. Después vine a saludar, por supuesto, y acompañar al presidente".