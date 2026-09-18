La fiscalía pidió la prisión preventiva de Del Valle por deudor alimentario

Por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, agravado y reiterado en perjuicio de 4 hijos, la fiscalía pidió hoy que se convierta en prisión preventiva la detención que viene sufriendo, desde fines de agosto, Alberto Martín Del Valle (56).

El planteo, que ahora tendrá que resolver el Juzgado de Garantías N° 1, fue presentado por la fiscal Leila Violeta Scavarda, luego de que se ampliara la indagatoria del acusado y se negara a prestar declaración, a través de una audiencia que se hizo vía telemática (no salió de la cárcel de Saavedra).

Mientras se avanza con este sumario, la Cámara Penal local debe definir si está prescripta (como dijeron dos jueces de Garantías) o no la causa por una violación y tentativa de aborto en 2009, en perjuicio de una niña que tuvo un hijo suyo, según confirmó el estudio de ADN.

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Del Valle fue arrestado en Florencio Varela el 23 de agosto último, luego de que pasara más de 15 años prófugo, cuando el plazo de prescripción era de 12.

Sin embargo, la fiscalía encontró otro delito para mantener su detención: no afrontó la cuota alimentaria de sus 4 hijos (entre ellos el que fue fruto del abuso sexual) a lo largo de esos años.

Y en las últimas horas agravó esa figura (y por eso se lo citó a la ampliación de la indagatoria), porque habría ocultado deliberadamente sus bienes y sus ingresos a través de otras personas y cuentas.

En principio estaba imputado por el artículo 1 de la Ley 13.944, pero los investigadores -con la adhesión de los abogados querellantes- sumaron prueba para acusarlo por el artículo 2 bis de la misma normativa, que agrava las sanciones.

"Hemos tomado declaraciones testimoniales y recibido informes de bancos, de Mercado Libre y otros organismos y queda probado que él se manejaba con cuentas de su pareja y de su madre y que no ponía nada a su nombre", comentó una fuente allegada al caso.

El artículo 2 bis prevé penas de 1 a 6 años de prisión a quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor".

Y al tratarse de un concurso real de delitos, la pena en expectativa debería sumarse por cada uno de los 4 hechos, con lo cual, en caso de mantenerse esa calificación legal agravada, la sanción de cárcel podría ser de cumplimiento efectivo.

Peligro de fuga

Luego de la audiencia a distancia de hoy al mediodía, en la que Del Valle se negó a declarar, la fiscal Scavarda formalizó el pedido para mantenerlo en prisión preventiva.

Esa decisión tendrá que ser resuelta en los próximos días por un juez subrogante en el Juzgado de Garantías N° 1.

El fundamento de la fiscalía para sostenerlo detenido -en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra- es el peligro procesal de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Esos argumentos se sostienen, justamente, con el gran tiempo que se mantuvo en la clandestinidad por la causa del delito sexual.