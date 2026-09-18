El presidente visitó Compañía Mega y Louis Dreyfus, y ya dejó la zona industrial

Javier Milei, en el ingreso a Dreyfus. (Fotos: Emilia Maineri y Rodrigo García - La Nueva.)

Poco antes de las 13, el presidente Javier Milei ingresó a las instalaciones de la empresa Louis Dreyfus, una de las industrias que viene llevando adelante inversiones en Bahía Blanca.

En este caso se trata de una inversión de alrededor de 400 millones de dólares para la construcción de una nueva planta procesadora de soja y girasol en la ciudad, un complejo que, según la firma, incluirá una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo.

Antes, Milei visitó Compañía Mega, firma que viene cumpliendo con un plan de expansión de aproximadamente 360 millones de dólares destinado a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs) y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. La iniciativa contempla obras en varias provincias, entre ellas Bahía Blanca, donde se realizan importantes mejoras en la planta fraccionadora.

El primer mandatario vino a nuestro distrito acompañado, entre otros, por el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, con quien visitó el predio donde se radicará una planta de fertilizantes impulsada por dicha empresa.

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El presidente y, detrás, su hermana Karina.

Luego de conocer el complejo portuario-industrial, el presidente irá al hotel Land, en pleno centro bahiense, donde mantendrá distintas reuniones antes de salir a la calle para encontrarse con su militancia, aunque también habrá una manifestación de gremios opositores.

Junto con Milei están, entre otros, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.