Ratifican la recompensa por un exfutbolista acusado de corrupción de menores

Al dejar firme el Tribunal de Casación Penal bonaerense su condena a 6 años y medio de prisión, por corrupción de menores agravada, la Provincia ratificó la recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre el paradero de Bruno Ezequiel Giambelluca.

El exarquero y ayudante técnico de Villa Mitre está acusado de -entre junio y julio de 2016- simular o hacerse pasar por doctor para exigirle a una niña de 6 años, hija de su entonces pareja, que muestra su cuerpo para ser revisada en sus partes íntimas.

Además de tocarla, le solicitaba fotos y videos en poses sexuales y enviaba mensajes de audios libidinosos en relación a la pequeña.. Esos hechos sucedieron en distintas situaciones cuando convivían en la localidad de Cabildo.

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En consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reiteró el ofrecimiento de recompensa pública, de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos, a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan localizar y detener a Giambelluca.

La información se puede aportar ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses y el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Estomba 34 (correo electrónico: tribcrim2- bb@jusbuenosaires.gov.ar).

También se recibe en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, calle 2, entre 51 y 53, oficina118 de La Plata, (correo electrónico: profugos@mseg.gba.gov.ar, teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).

En todos los lugares se asegura la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas.

El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas.

Giambelluca (DNI 31.611.587), de 41 años, tiene como último domicilio Balboa 2.839, departamento 5, de nuestra ciudad.

A fines de 2017, el exfutbolista fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía a 3 años de prisión en suspenso, por el delito de abuso sexual simple.

Sin embargo, el fiscal Mauricio Del Cero, que había pedido 12 años de cárcel en el debate, apeló y el Tribunal de Casación Penal engrosó la condena (a 6 años y medio de cárcel), al agravar la calificación del delito a corrupción de menores.

El 10 de noviembre de 2020 el fallo quedó firme y se dictó la orden de detención del exfutbolista -que había llegado en libertad al juicio- así como el allanamiento de su vivienda, pero el resultado fue negativo.