Ratifican la recompensa por un exfutbolista acusado de corrupción de menores
Bruno Giambelluca, quien está prófugo, debe cumplir una condena a 6 años y medio de prisión.
Al dejar firme el Tribunal de Casación Penal bonaerense su condena a 6 años y medio de prisión, por corrupción de menores agravada, la Provincia ratificó la recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre el paradero de Bruno Ezequiel Giambelluca.
El exarquero y ayudante técnico de Villa Mitre está acusado de -entre junio y julio de 2016- simular o hacerse pasar por doctor para exigirle a una niña de 6 años, hija de su entonces pareja, que muestra su cuerpo para ser revisada en sus partes íntimas.
Además de tocarla, le solicitaba fotos y videos en poses sexuales y enviaba mensajes de audios libidinosos en relación a la pequeña.. Esos hechos sucedieron en distintas situaciones cuando convivían en la localidad de Cabildo.
En consecuencia, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reiteró el ofrecimiento de recompensa pública, de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos, a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan localizar y detener a Giambelluca.
La información se puede aportar ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses y el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en Estomba 34 (correo electrónico: tribcrim2- bb@jusbuenosaires.gov.ar).
También se recibe en la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, calle 2, entre 51 y 53, oficina118 de La Plata, (correo electrónico: profugos@mseg.gba.gov.ar, teléfono 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18).
En todos los lugares se asegura la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas.
El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas.
Giambelluca (DNI 31.611.587), de 41 años, tiene como último domicilio Balboa 2.839, departamento 5, de nuestra ciudad.
A fines de 2017, el exfutbolista fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía a 3 años de prisión en suspenso, por el delito de abuso sexual simple.
Sin embargo, el fiscal Mauricio Del Cero, que había pedido 12 años de cárcel en el debate, apeló y el Tribunal de Casación Penal engrosó la condena (a 6 años y medio de cárcel), al agravar la calificación del delito a corrupción de menores.
El 10 de noviembre de 2020 el fallo quedó firme y se dictó la orden de detención del exfutbolista -que había llegado en libertad al juicio- así como el allanamiento de su vivienda, pero el resultado fue negativo.