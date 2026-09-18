El Municipio actualiza la aplicación de estacionamiento medido para usuarios de Android

Los usuarios de Android deberán bajar la nueva aplicación (Foto archivo La Nueva)

La Municipalidad de Bahía Blanca informa a los conductores y usuarios del estacionamiento medido y pago, que a partir del 1° de octubre la aplicación "Parking Bahía" dejará de funcionar para quienes poseen el sistema operativo Android en sus celulares.

A partir de esa fecha, la nueva plataforma oficial para dichos dispositivos será "SEM Mobile", la cual ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play Store.

Pasos para realizar la transición:

Desinstalar la aplicación "Parking Bahía" de su dispositivo.

Descargar e instalar "SEM Mobile" desde la Play Store.

Ingresar con el mismo usuario y contraseña habituales.

Información importante:

Saldo: El saldo disponible en la cuenta del usuario se transferirá de manera automática a la nueva aplicación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Usuarios de iOS (iPhone): Este cambio afecta exclusivamente a los dispositivos Android.

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Quienes utilicen el sistema operativo iOS no deben realizar ninguna modificación.

Para dudas, consultas o más información, el Municipio pone a disposición la línea de atención por WhatsApp al 291-6420777.