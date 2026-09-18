Comenzó el operativo en torno al hotel céntrico donde Milei se encontrará con militantes de LLA

El presidente Javier Milei visita hoy Bahía Blanca por tercera vez en su mandato y ya comenzó el operativo de seguridad en la zona céntrica donde se encontrará con la militancia de La Libertad Avanza en horas de la tarde.

La llegada de Milei está prevista al aeropuerto Comandante Espora para alrededor de las 11 y desde allí se trasladará en helicóptero hacia Ingeniero White donde recorrerá dos grandes empresas del sector, Compañía Mega y Louis Dreyfuss Company.

También sobrevolará los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de fertilizantes. Se trata de proyectos que cuentan con adhesión al sistema RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que busca promover el movimiento económico entre las grandes industrias.

Para las 16 horas, en tanto, referentes locales de LLA convocaron a los seguidores de Milei a un encuentro con el presidente en inmediaciones del Land Plaza Hotel, en la primera cuadra de calle Saavedra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por tal motivo, ya se advierte la presencia de fuerzas de seguridad y se espera el armado de vallados para ordenar al público.

A pocos metros, en avenida Colón y Güemes, habrá una concentración y manifestación de gremios opositores al gobierno que reclamarán a Milei por su plan económico. En esa esquina se montó una estructura con un cartel de protesta: "Milei cumplí la ley", en alusión a la ley de financiamiento universitario.

Según se indicó en forma oficial, la comitiva presidencial también estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

Los viajes anteriores de Milei a nuestra ciudad en calidad de primer mandatario se dieron luego de las dos catástrofes climáticas que azotaron al distrito. La primera fue el 17 de diciembre de 2023, al día siguiente de la turbonada que dejó al ejido urbano destrozado y se llevó la vida de 13 personas, mientras que la segunda ocurrió el 12 de marzo de 2025, cinco días después de la trágica inundación que dejó 18 víctimas fatales.

Antes había estado dos veces como candidato presidencial y, de hecho, el líder libertario afirmó públicamente que su vista a Bahía antes de las PASO le dio la pauta que podía ganar la elección debido a la efusividad del recibimiento de la gente.