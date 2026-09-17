Milei llega a Bahía: visitará Mega y LDC y sobrevolará los terrenos de la futura planta de Pampa Fértil

Llegó el día. Por tercera vez desde que es presidente de la Nación, Javier Milei visitará Bahía Blanca este viernes, aunque en esta ocasión no lo hará con un desastre natural de por medio.

Las veces anteriores que el mandatario estuvo en nuestra ciudad se dieron a las pocas horas de dos fechas históricamente tristes: el 17 de diciembre de 2023, al día siguiente de la turbonada que dejó al ejido urbano deshecho y se llevó la vida de 13 personas, y el 12 de marzo del año pasado, cinco días después de la trágica inundación que dejó 18 víctimas fatales.

De regreso al lugar donde, como él mismo lo ha reconocido, se dio cuenta de que podía ganar la carrera 2023 por la presidencia argentina, la visita de Milei se desarrollará con una agenda que, hasta ayer, presentaba numerosas incógnitas, pero que comenzó a tomar forma con la difusión del cronograma oficial.

El cronograma de la visita

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Según la información oficial, el Presidente partirá hacia Bahía Blanca a las 9.30 de este viernes. Una vez en la ciudad, se trasladará en helicóptero hacia las instalaciones de Compañía Mega S.A.

Durante el traslado, se sobrevolarán los terrenos donde se construirá la planta de fertilizantes de Pampa Energía, un proyecto que cuenta con adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al igual que la inversión en Mega.

La comitiva presidencial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, y Marcelo Midlin, de Pampa Energy.

La primera actividad oficial tendrá lugar a las 11 en Compañía Mega, donde el mandatario será recibido por Tomás Córdoba (foto), CEO de la firma, y Horacio Marín (foto), presidente y CEO de YPF.

La agenda contempla una recorrida por las instalaciones de la nueva planta, una visita a la sala de control y una charla con operarios. También está prevista una visita al edificio principal y una reunión para abordar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la ampliación de la planta.

La inversión de Mega

La presencia del Presidente en Mega se vincula con la reciente oficialización del ingreso de la compañía al RIGI, a través de una inversión de 365 millones de dólares para ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural.

La iniciativa se encuadra en el proceso de inversiones que atraviesa el complejo industrial y portuario bahiense, uno de los principales ejes de la actividad económica de la ciudad.

LDC, la segunda parada

A las 12.20, Milei se trasladará hacia Puerto Galván para visitar las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC).

Allí será recibido por Juan Matías Kavaliunas, gerente de la empresa en Bahía Blanca, y Luis Zubizarreta, director de Asuntos Públicos.

El cronograma contempla una reunión y una charla explicativa sobre las futuras obras, además de una muestra del área destinada a la construcción.

LDC es una de las compañías que proyectan una inversión millonaria en dólares para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que según se anunció será la más grande del mundo.

La visita a ambas empresas confirma así el eje productivo e industrial de la recorrida presidencial, aunque todavía no se conocen detalles sobre posibles anuncios específicos para la ciudad.

La incógnita política

La agenda presidencial da un salto desde el mediodía hasta las 16.30. Para esa hora, referentes libertarios de la ciudad están citando a la militancia desde hace varios días a encontrarse en las afueras del Land Plaza, en la primera cuadra de calle Saavedra.

Allí, según los banners y flyers que circulan en las redes sociales, "vamos a recibirlo como se merece" a Milei y se pide que los simpatizantes estén atentos a los anuncios a través de las redes.

La cuestión política no estará exenta y muchos califican esta visita del mandatario como la excusa para comenzar con la carrera electoral 2027, bajo el argumento de la recorrida por las plantas industriales.

Cábala luego de lo ocurrido en 2023 o no, Milei llegará a Bahía Blanca acompañado por Karina Milei y Diego Santilli, quien en los últimos días parece estar ganando terreno para ser el candidato libertario a la gobernación de Buenos Aires.

También forma parte de la comitiva Sebastián Pareja, diputado nacional y uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en la provincia.

La presencia de estos dirigentes alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de encuentros con representantes del espacio libertario a nivel local, aunque no hay confirmaciones al respecto.

En cuanto a la posibilidad de saludar o cruzarse con el intendente Federico Susbielles, a quien en su momento definió como "un buen tipo", desde la comuna bahiense aseguraron a La Nueva. que no tienen ningún tipo de precisión respecto de lo que puede ocurrir.

La contramarcha

La presencia de Milei no será celebrada por todos en Bahía Blanca.

De hecho, desde el gremio Suteba ya se anunció una jornada de protesta por la llegada del mandatario a nuestra ciudad.

Además, también a través de las redes sociales, la seccional local de ATE realizará una movilización en la plaza Rivadavia a las 15.30, a pocas cuadras de la convocatoria libertaria. De la marcha también participarán los docentes.