Zona Fría: una diputada bahiense cruzó a un senador radical por celebrar la quita de subsidios

Un duro cruce parlamentario entre dos referentes del radicalismo reavivó la polémica por la reforma al régimen de Zona Fría, que otorga subsidios al gas natural en regiones de bajas temperaturas. La diputada nacional bahiense Karina Banfi salió al cruce de las declaraciones del senador Eduardo "Peteco" Vischi, acusándolo de respaldar un dictamen en la Cámara Alta que perpetúa "desigualdades territoriales" e "injusticias" en el reparto de beneficios energéticos.

El contrapunto comenzó cuando Vischi celebró en redes sociales el avance de la iniciativa en el Senado, destacando que el proyecto busca focalizar el subsidio del gas e igualar las condiciones para otorgar una compensación similar en la tarifa de energía eléctrica para las provincias del norte argentino. "Dictaminamos que los subsidios deben llegar a los que realmente los necesitan para el gas y ahora vamos por la igualdad para la energía eléctrica en el norte", señaló el legislador por Corrientes.

La respuesta de Banfi fue categórica y advirtió sobre la disparidad que sufren los municipios del sur bonaerense: "Zonas como Bahía Blanca quedan en desventaja con respecto a la Patagonia aun cuando registran temperaturas similares a las de Puerto Madryn y, en ocasiones, más bajas", remarcó la legisladora.

Asimismo, Banfi cargó contra las distorsiones del esquema vigente que la iniciativa parlamentaria no resuelve. En ese sentido, cuestionó que mientras se restringen beneficios en la provincia de Buenos Aires, el régimen continúe otorgando subsidios sin distinción patrimonial en el sur del país: "La pileta climatizada de Cristóbal López en Chubut o los hoteles de los Kirchner mantienen el beneficio de zona fría sin distinguir el nivel de ingresos. ¿Eso le parece justo?", interpeló la diputada a su par de bancada.

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En la misma línea, extendió su crítica hacia la propuesta para las provincias del norte impulsada por Vischi: "¿Cómo será para los sectores de mayores ingresos de Corrientes o Formosa? ¿También tendrán aire acondicionado subsidiado para toda la provincia?".

Para la diputada nacional, el Congreso debería avanzar hacia una rezonificación integral basada en la combinación técnica entre los niveles de ingresos de los hogares y las desventajas climáticas reales de cada distrito. "Una vez más, otra oportunidad perdida de hacer las cosas bien", concluyó la dirigente, dejando al descubierto las tensiones internas y regionales que atraviesan el debate energético en el Poder Legislativo. (con información de NA)