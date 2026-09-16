Zona Fría: el oficialismo avanza con el proyecto que dejará a Bahía y la región sin subsidios

El Gobierno consiguió en el Senado dictamen favorable al proyecto de ley de Zona Fría, que limita el subsidio solo a las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna, con lo cual se reducirá este beneficio a mas de un millón de personas, incluyendo a Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense.

La iniciativa se debatirá la próxima semana junto con la reforma del Banco Central y Mercado Voluntario de Carbono, según señalaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa afectará a mas de un millón de usuarios ya que se elimina el subsidio establecido en 2021 para ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Noticia en desarrollo (NA)