A 9 años de la tragedia del ARA San Juan, el Gobierno activa un plan para volver a tener submarinos

A casi nueve años de la pérdida del ARA San Juan, la Argentina proyecta dar un paso de magnitud para recuperar su capacidad submarina. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla la posibilidad de financiar la adquisición de tres submarinos convencionales para la Armada.

La operación aparece en la planilla anexa al Artículo 42 del proyecto enviado al Congreso. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público y se incluyen US$2.300 millones específicamente para la compra de las tres unidades.

El documento también establece cuál sería su destino: la Base Naval Mar del Plata, históricamente vinculada con la Fuerza de Submarinos y desde donde operaba el ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico Sur.

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La eventual incorporación tendría así un fuerte peso simbólico y operativo. Desde la pérdida del ARA San Juan, la Armada no logró recomponer plenamente una capacidad que durante décadas constituyó una pieza relevante de su estructura naval.

Sin embargo, la inclusión de los submarinos en el Presupuesto 2027 no significa que la compra esté cerrada. Tampoco implica que los US$2.300 millones estén disponibles como una partida presupuestaria para ejecutar inmediatamente la operación.

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El Artículo 42 autoriza al Gobierno a tomar deuda y negociar el financiamiento, con un plazo mínimo de amortización de tres años. Para que el proceso pueda avanzar, primero deberá mantenerse esa habilitación durante el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Tres submarinos y dos fragatas: el plan de la Armada

La apuesta naval incluida en el proyecto es todavía mayor. Además de los US$2.300 millones para los tres submarinos, se autoriza financiamiento por otros US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Entre ambos proyectos, las operaciones de crédito autorizadas alcanzarían los US$3.500 millones. Al tipo de cambio de $1.847,60 por dólar proyectado por el propio Presupuesto para diciembre de 2027, la cifra equivale a aproximadamente $6,47 billones.

La magnitud contrasta con el gasto previsto para el área. El proyecto asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa, un 24,4% más que en 2026. Con una inflación oficial proyectada del 18%, el incremento real rondaría el 5,4%.

Los submarinos y las fragatas, de todos modos, no aparecen entre los proyectos de inversión con crédito presupuestario asignado para 2027. Es decir, la iniciativa habilita el endeudamiento necesario para negociar las adquisiciones, pero no constituye por sí misma una orden de compra.

La Base Naval Mar del Plata quedaría nuevamente en el centro de la actividad submarina argentina si finalmente prospera el proyecto. La elección aparece expresamente consignada en la documentación presupuestaria como destino de las tres futuras unidades.

La iniciativa se inscribe además en el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), lanzado en mayo de 2026 para canalizar recursos hacia la modernización de las capacidades militares.

El Presupuesto también contempla inversiones ya en ejecución. Para la Armada figura una partida de $37.616 millones destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

El futuro de la operación dependerá ahora del Congreso. El tratamiento parlamentario determinará si las autorizaciones de crédito para los submarinos y las fragatas permanecen en la ley finalmente sancionada y, posteriormente, el Ejecutivo deberá conseguir el financiamiento para concretarlas. (NA)