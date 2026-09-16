Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, según señalaron fuentes judiciales.

Se trata de las 20 medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita el pasado viernes, entre ellas el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero para determinar si tuvo un incremento desmedido en su situación patrimonial.

La investigación se inició tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. La Justicia busca determinar si Tapia tuvo un incremento “injustificado” entre 2016 y 2025, debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.

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Según el denunciante, las presentaciones que realizó sobre su patrimonio serían “falsas”, ya que tuvo una suba del 1.000% en ocho años que no tendría correlación con los ingresos que tuvo durante el mismo período. También lo acusan de tener bienes “no declarados”.

Tras haberse sorteado la causa, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero y acceder a todas las declaraciones juradas del mandamás de la AFA durante el período investigado.

También pidió informes a Conmebol sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad y los montos que recibió; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

Entre las medidas, también se busca información sobre sus bienes, e investiga si realizó envíos de dinero o recibió dinero del exterior y si hizo operaciones con criptoactivos. (NA)