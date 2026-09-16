Por culpa de River, Colidio no podrá jugar contra Boca

Boca Juniors y Vasco da Gama se verán las caras en una de las semifinales de la Copa Sudamericana. La institución de Río de Janeiro desembarca en esta instancia decisiva con una fuerte presencia argentina en su plantel, integrando a figuras como Santiago Sosa, Alan Lescano, Claudio Spinelli y Facundo Colidio. No obstante, la estrategia del cuadro carioca padeció un traspié administrativo que marginará de la serie al ex delantero del Millonario.

La trama detrás de esta ausencia obligada hunde sus raíces en el mercado de pases y en una jugada de ajedrez dirigencial ejecutada desde Núñez. River Plate transfirió al atacante antes de afrontar los octavos de final frente a Independiente Santa Fe, pero prolongó su estatus en la lista de buena fe hasta que la entidad brasileña completara el envío de los papeles correspondientes. Esta maniobra se consumó con absoluta premeditación, contando con el aval de una plana mayor riverplatense que ya visualizaba a los cariocas como un posible escollo en el trayecto hacia el título.

El reloj jugó un papel determinante y sepultó las aspiraciones del conjunto albinegro. Vasco da Gama despachó la documentación tres horas más tarde de la expiración del plazo estipulado por la CONMEBOL, lo que provocó que el delantero quedara marginado de inmediato en la instancia de octavos, arrastrase la prohibición en cuartos de final y vuelva a quedar al margen en la inminente serie semifinal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La normativa del ente rector del fútbol sudamericano exhibe una rigurosidad implacable respecto a la habilitación de competidores. Si bien las reglas permiten que un deportista defienda las camisetas de dos instituciones distintas en el transcurso de una misma edición, se estipula tajantemente que esto no puede ocurrir dentro de una misma fase. En este sentido, la confederación contempla que todo el trayecto comprendido desde los octavos de final hasta el duelo decisivo conforma una única y misma etapa final, clausurando cualquier resquicio reglamentario para los intereses brasileños. (El Gráfico)