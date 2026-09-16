Neuquén: un intendente denunció que su antecesor lo amenazó con un cuchillo durante una pelea

El intendente de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, denunció que el exjefe comunal Eliseo Díaz lo amenazó con un cuchillo durante una violenta pelea ocurrida en una reunión de trabajo, episodio que incluyó golpes y empujones y que ahora es investigado por la Policía y la Justicia de Neuquén.

El enfrentamiento ocurrió el último viernes al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de esa localidad del sur neuquino, y comenzó por un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento con el objetivo de trasladar fardos de pasto.

Según relató Infante, le solicitó al exintendente que presentara una nota formal para justificar el gasto que implicaría el traslado y ese requerimiento habría desencadenado la discusión.

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“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’”, afirmó Infante en declaraciones al medio local LM Neuquén. El actual jefe comunal aseguró que el enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos y que, después de los insultos y empujones, intentó sacar a Díaz del lugar.

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, denunció Infante.

En la reunión también se encontraban la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja de Infante, quien según el intendente se interpuso entre ambos durante el momento de mayor tensión.

Tras el episodio intervinieron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Infante presentó una denuncia y Díaz fue interceptado y demorado cuando se dirigía hacia el destacamento policial.

El intendente denunció además que posteriormente un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina y lo amenazó, motivo por el cual realizó una segunda presentación policial. Infante atribuyó el conflicto a diferencias políticas y administrativas vinculadas con el manejo de la Comisión de Fomento.

La esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, dio una versión diferente de lo ocurrido: reconoció que durante el enfrentamiento hubo empujones y golpes de puño, pero negó que el exintendente haya utilizado un cuchillo y sostuvo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho. El exjefe comunal no realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y tomar los testimonios de las cuatro personas que presenciaron el enfrentamiento para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades penales. (NA)