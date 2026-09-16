Santilli se reunirá con 7 gobernadores, con la suspensión de las PASO y el Presupuesto como ejes

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirá entre hoy y mañana con siete gobernadores en busca de destrabar las negociaciones por la reforma electoral que se encuentra congelada en el Senado de la Nación.

También tendrá lugar en la discusión el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados y comenzará a debatirse en la primera semana de octubre.

Santilli recibirá hoy a las 15 horas en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Mañana en horas tempranas, junto con el ministro de Economía Luis Caputo, se reunirá con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá a Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

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Para avanzar con la reforma electoral, que tiene entre sus principales iniciativas la eliminación de las PASO o al menos su suspensión en 2027, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y le faltan 16 aliados para lograr la mayoría de 37.

Por el momento, legisladores que acompañaron al gobierno en votaciones anteriores no definieron su postura y Milei confía en las negociaciones de Santilli para obtener los respaldos necesarios.

Respecto del Presupuesto, siempre se requiere acordar con mandatarios provinciales porque es el momento donde cada uno puede realizar sus planteos para pedir fondos y obras para sus jurisdicciones.

En términos generales, el proyecto contempla un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de 1.847,6 pesos para diciembre de 2027