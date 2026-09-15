Reforma electoral: LLA busca avanzar con la eliminación de las PASO

El Senado abrirá esta tarde el debate de la reforma electoral con la eliminación de las PASO como eje central, ya que la comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá a las 15.30 en un intento del oficialismo por destrabar un proyecto que lleva cuatro meses paralizado por las diferencias con sus aliados en torno a las primarias.

La reunión será encabezada por el presidente de la comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, y tendrá como eje el proyecto impulsado por el Gobierno, aunque también se pondrán en discusión distintas iniciativas sobre Ficha Limpia presentadas por legisladores de los bloques aliados.

Entre ellas se encuentran las propuestas de los macristas Martín Goerling Lara y Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza y los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques.

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El problema está en los principales aliados del Gobierno: una decena de senadores radicales y los tres integrantes del PRO mantienen reparos frente a la eliminación o suspensión de las PASO.

"Dependerá de los acuerdos que haga o no la Casa Rosada. A nosotros, como bloque, nos excede", señaló un legislador oficialista a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la mesa política del oficialismo admitieron que todavía no está definido cómo se destrabará la discusión. "No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso", reconoció una fuente consultada por NA.

La misma fuente consideró que el proyecto "terminó siendo una herramienta de negociación por parte de los aliados para anticipar el cierre de alianzas electorales".

La Casa Rosada negocia con los gobernadores

El Gobierno analizó distintas alternativas para conseguir respaldo a la reforma. Una de las opciones que estuvo sobre la mesa fue la implementación de un sistema de colectoras, aunque finalmente esa posibilidad quedó descartada.

Ahora, la principal apuesta oficial pasa por conseguir un acuerdo para suspender, aunque no eliminar, las PASO.

Hasta el momento, expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las primarias los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa; y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió suspenderlas en su provincia.

Todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

El peso parlamentario de esos gobernadores es dispar. Frigerio no tiene senadores propios, mientras que Figueroa, Jalil y Zdero cuentan con uno cada uno. Sáenz y Passalacqua, por su parte, tienen dos senadores que responden a sus respectivos espacios.

Bullrich busca acuerdos por otros puntos

Mientras la Casa Rosada concentra las negociaciones por las PASO, Patricia Bullrich buscará avanzar en el Senado con acuerdos sobre otros aspectos de la reforma electoral. Entre los puntos que generan discusión aparecen el financiamiento de los partidos políticos, la eliminación de los debates presidenciales y las restricciones para las fuerzas políticas.

La titular del Senado también deberá contener a los sectores de la UCR y el PRO que pretenden avanzar con una ley específica de Ficha Limpia. El proyecto ya había fracasado en 2024 en la Cámara alta, cuando dos senadores misioneros votaron en contra.

Los detalles del proyecto

- Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

- Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.

- Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5% del padrón de cada distrito.

- Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

- El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2% al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

- Los partidos políticos tendrán un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente.

- No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

- Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2019 y 2023.

- Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas. (Agencia Noticias Argentinas)