Defender el programa económico y no pelear con gobernadores: el pedido de Milei a sus legisladores

Javier Milei encabezó este lunes un nuevo encuentro con los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El evento contó de dos partes: una política encabezada por la secretaria General de la Presidencia y otra económica, en manos del Presidente.

El encuentro inició a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio donde el mandatario recibió a sus legisladores en ocasiones anteriores. Al igual que en las últimas ediciones, los asistentes llegaron con la expectativa de escuchar una charla conceptual sobre economía. Horas antes, durante la reunión de Gabinete, Milei había ratificado el rumbo ante sus ministros, a los cuales pidió “no dejarse psicopatear por el status quo”.

Tras cruzar las puertas de Balcarce 50, el grupo de senadores y diputados del oficialismo ingresaron en fila por el detector de metales, dejaron sus celulares en sobres de papel madera fuera del Salón y conversaron entre tazas de café y medialunas -de manteca y de grasa-, antes de acomodarse en el amplio espacio preparado para la exposición.

Allí, la primera en tomar la palabra fue Karina Milei, mientras los empleados de la Casa Rosada ubicaban un panel para tapar las ventanas de la sala y evitar que la prensa acreditada pudiera observar la inminente charla del mandatario. Durante su intervención, que se extendió por 20 minutos, la secretaria General de la Presidencia y líder del partido le pidió a su tropa legislativa que la dejen “construir política” y no confrontar con los potenciales aliados del Gobierno, tanto en las discusiones en el Congreso por venir como en la contienda electoral del próximo año.

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“Nos pidió no confrontar con los gobernadores, algo que ya nos había dicho. Solo con el kirchnerismo, (Ricardo) Quintela, (Gildo) Insfrán”, reveló uno de los asistentes a este medio. “Una cosa es discutir cosas de gestión, otra es acusar a un gobernador de narcotraficante”, ejemplificó otro legislador en sus propias palabras.

Veinticinco minutos después, las puertas se abrieron para dar paso al Presidente, con su característica campera de cuero y carpeta en mano, que saludó a los empleados y funcionarios de menor jerarquía antes de ingresar y ser recibido por un aplauso de sus legisladores.

El discurso de Milei: la omisión al Presupuesto y el foco en el debate económico

Contrario a lo que se esperaba en la previa, el mandatario no hizo mención alguna durante su discurso de más de dos horas y media al envío del Presupuesto 2027 o a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “No se tocó la agenda legislativa”, ratificó un oyente.

En cambio, el Presidente dedicó su charla a destacar los resultados alcanzados por su gestión y “la importancia de sostener el rumbo económico”. Tal como explicaron fuentes oficiales, Milei pidió contrastar los datos duros de la economía “con las interpretaciones que circulan públicamente”. En ese sentido, sostuvo que “el país atraviesa un proceso sostenido de crecimiento, con la economía creciendo durante 27 meses consecutivos y con un crecimiento acumulado cercano al 10%”.

Otro de los focos de la exposición giró en torno a combatir la versión de que “no hay consumo” y volvió a ratificar, tal como lo hace en público, que esta medición "se encuentra en niveles históricos". “También remarcó que la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente”, señaló una fuente oficial, que también compartió la estimación presidencial de que el país va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

“Nos pidió salir a combatir microclimas que se instalan. Le pasó a Mauricio Macri. A nosotros nos pasó el año pasado y después nos sorprendió la elección de octubre. Eso no va a volver a pasar”, resumió una fuente del bloque oficialista. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, fue una de las frases que les repitió el Presidente.

Para dejar en claro cómo dar esa disputa discursiva, el Presidente también hizo referencia al libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que les había regalado a sus legisladores en su última convocatoria en Balcarce 50. Algunos de los presentes incluso ingresaron por la puerta de Rosada sosteniendo el tomo, que cuenta con un prólogo de Milei.

“Henry Hazlitt señalaba que la diferencia entre el mal economista y el bueno es que el primero sólo mira los efectos sobre un mercado y en un período, mientras que el segundo considera además los efectos en el resto de los mercados, tanto en el presente como en el futuro”, es una de las citas que suele recuperar el Presidente de esa obra y que esta tarde repitió a sus legisladores.

Además del Presidente y sus legisladores, también asistieron al encuentro en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

También estuvo presente el cineasta oficial de Milei, Santiago Oría, quien entregó a los diputados y senadores una serie de tres tomos de su autoría titulados Memoria de las décadas perdidas, un racconto de la tragedia kirchnerista, Periodismo y república en la era Milei, y Manual de logros, dos años que cambiaron la Argentina.

En su última página, el último panfleto incluía un mensaje especial dedicado a la prensa: “Aclaración periodistas: este manual llegará, inevitablemente, a manos de ustedes. Lo leerán buscando el error, la omisión o el dato que puedan cuestionar. Bienvenidos. Todos los datos son oficiales, públicos y chequeables. Si lo que encontraron es una omisión, tienen razón: no alcanzaría un solo volumen para enumerar todos los logros de este gobierno. Si lo que encontraron es simplemente que no les gusta, ese ya es otro problema”.

Al finalizar la reunión, Karina Milei y los diputados del oficialismo se trasladaron al local partidario de La Libertad Avanza bonaerense en San Telmo inaugurado semanas atrás como principal sede partidaria para disputar la provincia de Buenos Aires en 2027. (con información de TN)