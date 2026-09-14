¿Qué pasó con las reservas de oro del BCRA? El PJ pide citar a Bausili al Senado para que diga dónde están

Los senadores nacionales del Bloque Justicialista presentaron hoy un proyecto de resolución para citar al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, para que revele el destino de las reservas de oro del Banco Central.

"Hace dos años nos ocultan qué hicieron con el patrimonio de todos los argentinos entregado en secreto. Queremos saber dónde están las reservas, en qué condiciones se entregaron y a qué riesgos expusieron al país", señalaron en un comunicado.

La iniciativa, impulsada en el marco del artículo 10 (inciso i) de la Carta Orgánica del BCRA, busca que el funcionario comparezca ante las comisiones correspondientes del Senado para brindar un informe detallado, verbal y documentado sobre el traslado de lingotes de oro al exterior realizado durante 2024.

Los legisladores exigen precisión sobre las fechas de los envíos, los destinos, las empresas de transporte involucradas, los lugares de depósito y la certificación de la calidad y cantidad de los lingotes enviados.

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Asimismo, el proyecto requiere conocer las condiciones contractuales de las operaciones, incluyendo plazos, rendimientos proyectados año por año, eventuales beneficios para el país y la responsabilidad de seguridad atribuida a los depositarios.

Además, se le consulta a Bausili si la entidad o el Estado argentino fueron notificados formalmente sobre intenciones de acreedores extranjeros de trabar embargos cautelares o ejecutivos sobre el metal precioso custodiado fuera del país.

En materia administrativa y contable, los senadores cuestionan la falta de información en los estados contables de 2024 y 2025 respecto de las valuaciones, contrapartes y análisis de riesgos jurisdiccionales.

También exigen conocer si dicha omisión configura una violación a las Normas Contables Profesionales Argentinas e internacionales (NIIF), e interpela al titular del BCRA sobre el estado de las auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto a estas operaciones.

Por último, el pedido de citación hace referencia a declaraciones recientes de Bausili en el Senado, en las que afirmó que el oro se encuentra depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, Suiza, y que las auditorías no registraron observaciones.

En ese marco, los parlamentarios solicitan ratificar o desmentir la veracidad de una nota de la AGN dirigida a la senadora nacional del bloque Justicialista Juliana Di Tullio, donde se señalaría que la auditoría 2025 aún no fue aprobada y que la trazabilidad del oro se encuentra demorada por falta de remisión de información por parte del propio Banco Central.

Firman el proyecto de ley los senadores Carlos Linares, Juliana Di Tullio, Martín Soria, Daniel Bensusán, Alicia Kirchner, Umberto Torpaccio, Ana Marks, Fernando Salino y María Florencia Lopez. (NA)