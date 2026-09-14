La Provincia le reclama a Nación una deuda de $19 billones: cuáles son los argumentos bonaerenses

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reiteró su reclamo a la administración de Javier Milei por deudas atrasadas que ubican en los 19 billones de pesos y que aumentan a 28 billones de pesos si se tiene en cuenta la disminución de las transferencias y la caída de la recaudación debido a la crisis económica.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó: "En total, cuando uno suma las deudas directas, los saldos de obras públicas y la deuda estimada por programas nacionales, la deuda del gobierno nacional con la Provincia asciende a $19,1 billones".

Y agregó que si se toma el monto de 28 billones de pesos, esa cifra equivale a poco más del 50% de un presupuesto anual de Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esa línea afirmó: "El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones” e indicó: “Esto es poco más que el 50% de un presupuesto anual de la provincia que asciende a 44 billones de pesos”.

Al desglosar la deuda, el número más importante alcanza los 10,1 billones de pesos y corresponde a 108 obras públicas que se encuentran paralizadas, según precisó el miembro de la gestión bonaerense.

Esa cifra también engloba demoras en: el programa Procrear; incumplimientos en acuerdos entre Nación y Provincia en programas como Casa Propia; retrasos en infraestructura carcelaria para 12 mil nuevas plazas; parálisis en convenios para hacer 30 obras en universidades y en 40 obras referidas a Cultura y Educación.

El segundo monto comprende deudas directas por 4,7 billones de pesos. Aquí el gobierno de Kicillof reclama: demoras en las transferencias de la Anses a la caja de provincia por 2,8 billones, compensaciones por consenso fiscal por 1,3 billones. Fondo de Incentivo Docente por 154 millones, fondo de Fortalecimiento Fiscal por 108 millones.

También Ley de Salud Sexual y Reproductiva por 90 mil millones de pesos y convenios incumplidos de asistencia financiera vigentes a 2023 por 76 mil millones. Por último, infraestructura portuaria por 21.177 millones.

El tercer punto contiene un monto de 4,3 billones y nuclea atrasos en Fondo de Fortalecimiento Fiscal, demoras en el Fonid, atrasos en la compra de alimentos para comedores y atrasos en Fondo de compensación de transporte automotor, y en programas para mujeres víctimas de violencia de género.

A esos números hay que agregarle: una disminución en los recursos de origen nacional que alcanza los 5,9 billones y una baja en la recaudación de los recursos correspondiente a Provincia relacionada a la recesión por 3,4 billones. (NA)