El consumo privado bajó 0,6% en agosto y registró su novena caída interanual consecutiva

El consumo privado registró en agosto una baja de 0,6% en agosto y registró la novena caída consecutiva, mientras que con relación al julio se observó una contracción de 1,2%, la segunda en fila.

De esta forma, en los primeros ocho meses la disminución acumulada fue de 1,4%. Los dados corresponden al indicador de consumo que realiza la Universidad de Palermo.

El informe precisa que los productos de “consumo masivo” muestran una baja de 4,9% interanual y la acumulada es de 3,2%. Por su parte, el consumo de servicios recreativos y turismo cedió 5,7% contra agosto de 2025 y 14% desde enero.

En tanto, el de consumo durables subió 1% en el interanual, pero en el año sigue con una caída de 1,4%. Sobresalió el incremento en los patentamientos de motos, que desde diciembre crecen a tasas interanuales de dos dígitos. En el caso de agosto la suba fue de 34,7% interanual, y ya acumula en el año un alza de 42,1%.

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El consumo de semidurables subió 3,3% interanual y en el año cae 1,4%. Como escenario general, el informe destaca la caída de la recaudación impositiva de 3,1% luego del alza de julio.

En la misma línea, los préstamos vinculados al consumo también registraron caídas en términos reales, e incluso profundizaron las bajas. Por ejemplo, las compras con tarjera de crédito se contrajeron 11,3% en agosto y los préstamos personales, 7,5% interanual. (con información de NA)