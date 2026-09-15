El Gobierno promulgó la ley de libre comercio entre Mercosur y Singapur

El Gobierno promulgó la Ley 27.819, la cual ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, según indicó a través del Decreto 1010/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El citado acuerdo había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y la decisión se oficializó después de que el Congreso completó su aprobación el pasado 26 de agosto.

“Apruébase el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la República de Singapur celebrado en la ciudad de Río de Janeiro -República Federativa del Brasil- el 7 de diciembre de 2023, que consta de diecinueve (19) Capítulos que, como ANEXO en los idiomas inglés, español y portugués, forma parte de la presente ley”, señaló el escrito.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, el tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios, mientras que el marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, el mismo establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes, entre las que se encuentran el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.

El tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones, además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial.

Por otro lado, se organizará un cronograma escalonado para la desgravación arancelaria, mientras que Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos.

El acuerdo también introduce medidas de facilitación para reducir costos administrativos, entre ellas, la entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante, la admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos y la simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original. (N/A)