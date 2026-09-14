Cuáles fueron los sectores que más sufrieron el recorte del gasto público de Milei durante 2026

El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró al mes de agosto una caída real acumulada del 32% respecto del mismo período de 2023.

La reducción en las partidas del Estado nacional se ejecutó desde el inicio de la gestión de gobierno en pos de sostener el superávit fiscal. La distribución del recorte presupuestario entre los años 2023 y 2026 mostró magnitudes diferenciadas según el rubro analizado en los primeros ocho meses del año.

En el extremo de mayor ajuste, el gasto que más bajó fue el integrado por las “Transferencias corrientes a Provincias" con una caída del 86,6%. En segundo lugar se ubicó la inversión en "Bienes de uso", componente que incluye a la obra pública, con una caída del 83,6%.

A estas partidas les siguieron las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una baja del 62,1%, y "Otras transferencias al sector privado" (gasto que incluye los subsidios económicos, entre ellos a la energía y al transporte), que registraron "una baja del 59,3%".

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Asimismo, los giros a universidades nacionales cayeron un 39,7%; las ayudas sociales y asignaciones familiares se redujeron un 30,6%, y los gastos en personal disminuyeron un 28,9%. En el extremo opuesto, las Jubilaciones y pensiones fueron el componente con la menor caída: bajaron un 8,2% respecto a igual periodo de 2023.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impacto de cada rubro en la contracción total del gasto dependió de su peso inicial en la estructura presupuestaria.

Bajo este criterio de explicación sobre la baja acumulada, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional concentran la mayor participación, con el 23,6% del total, lo que implica que "casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios.

Le siguieron los subsidios al sector privado con el 14,9% del ajuste total, las ayudas sociales con el 14,4% y las transferencias a provincias con el 13,0%.

De sostenerse la pauta actual, el gasto de la APN cerrará 2026 en el 12,4% del PBI, completando "la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años", según el informe. (con información de NA)