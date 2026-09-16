Presupuesto 2027: las proyecciones en salarios, inflación, crecimiento, comercio y cuentas públicas

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 determinando las partidas de gasto y el cálculo de recursos, junto con las estimaciones de las principales variables económicas.

La iniciativa fue enviada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que estuvo a cargo de delinear cómo se distribuirán los fondos en la administración pública para el año venidero, que estará marcado por las elecciones presidenciales, donde el oficialismo buscará la reelección.

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene, lo que representa un incremento del 25,3%. Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

Las principales proyecciones del Gobierno

Crecimiento económico: el programa oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para 2026 y del 4% para 2027.

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Inflación: el Gobierno estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará en descenso, ubicándose en el 29% para diciembre de 2026 y cayendo al 18% en diciembre de 2027. Asimismo, calcula una inflación promedio del 21,1% a lo largo de 2027.

Dólar: el esquema contempla un dólar nominal a $1.600 para diciembre de 2026 y a $1.847,6 para diciembre de 2027, junto a una cotización promedio estimada de $1.728 para el año próximo.

Comercio exterior: se proyecta un saldo comercial de bienes de US$16.951 millones este año, con exportaciones de US$124.801 millones e importaciones de US$107.850 millones.

En 2027 se planea un superávit comercial de US$15.560 millones con exportaciones por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones. Al sumar el intercambio de servicios, el superávit proyectado supera los US$15.000 millones.

Cuentas públicas: el Gobierno proyecta mantener un superávit primario del 1,3% del PBI tanto en 2026 ($15.537.381,1 millones) como en 2027 ($18.439.871,9 millones). Por su parte, el resultado financiero arrojaría un superávit del 0,2% del PBI en ambos ejercicios, lo que permitiría encadenar cuatro años seguidos de superávit sin encontrarse la Argentina en default.

Salarios: se prevé un incremento nominal del salario medio del 25,4% para 2027, por lo que si se cumple la meta de inflación significará una recuperación real. (N/A)