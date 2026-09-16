Proponen separar al Conurbano de la Provincia de Buenos Aires

"Hay que quitarle al resto de la Provincia el peso del Conurbano". El ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, viene avanzando en una propuesta para modificar la provincia de Buenos Aires federalizando los 27 distritos que integran el AMBA.

Según afirmó en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15 en LU2, se trata de un proyecto que beneficia a todas las partes.

En el marco de las distintas propuestas para reestructurar a la denominada "provincia inviable" (debido a su tamaño, diversidad y baja disponibilidad de recursos), De la Torre sostuvo que su iniciativa no requiere reformas de las constituciones nacional ni bonaerense sino sólo dos leyes, una de la Legislatura y otra del Parlamento, lo cual simplifica su concreción.

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La idea es que los distritos del AMBA elijan intendente y cobren sus propias tasas para brindarse servicios básicos de ABL, salud y seguridad, mientras que el resto de los servicios de infraestructura los dará el Estado nacional, "lo cual ya sucede porque las prestadoras de luz, agua y gas de esos municipios dependen de Nación, así como el 80% de las líneas de transporte colectivo y trenes también pertenecen a esa jurisdicción".

A su vez, los habitantes de esas comunas dejarán de tributar Ingresos Brutos mientras que el resto de los impuestos los absorberán las administraciones locales para aplicación directa en sus territorios.

En cuanto al resto de la provincia, indicó, una de las ventajas es que se va a "sacar el costo Conurbano". Según su planteo, regiones como el sudoeste bonaerense aportan más de lo que reciben y buena parte de los recursos que generan van al AMBA por tratarse de la zona más poblada. Al separarse ese área metropolitana, los fondos que se generen en la Sexta Sección también quedarán más a mano para su utilización directa.

En cuanto a la coparticipación federal, la nueva Buenos Aires sin el Conurbano perdería 4 puntos en forma inicial para luego llegar a 7, aunque De la Torre señaló que también perderá al 70% de sus actuales habitantes, con lo cual la relación de coparticipación per capita mejoraría sensiblemente.

El exsenador bonaerense dijo que la pandemia expuso con claridad la existencia de "dos provincias", ya que las regulaciones por la cuarentena se dividían entre AMBA y resto del territorio.

"Mucho de esto que yo planteo ya funciona así. Si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.

De la Torre contó que trabaja con sus equipos técnicos para seguir puliendo la idea, con el objetivo de evitar fisuras.

Finalmente, remarcó: "Esta idea la comenté hace un mes en el programa de Carlos Pagni y rápidamente observamos dos efectos. Uno, que generó interés; el otro, que hasta el momento nadie se opuso".