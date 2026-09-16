Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina (Foto: TN/Leandro Heredia y Nicolás González).

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, le hizo un nuevo guiño al gobierno de Javier Milei y reiteró en un posteo en redes que busca que la Argentina vuelva al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) de Estados Unidos, para que turistas argentinos puedan viajar a ese país sin visa.

“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo Lamelas.

En su posteo, recalcó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, mientras que se estima que unos 290.000 viven en EE.UU. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

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“Una visa es un privilegio”, recalcó el diplomático y afirmó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos”.

Lamelas también afirmó que trabaja para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. “Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvo.

El Visa Waiver, una promesa de Peter Lamelas

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa”, afirmó Lamelas durante una entrevista con TN en agosto.

Sin embargo, advirtió que para ello “hay algunos criterios que tienen que lograrse para poder entrar al programa”.

Entre ellos, “tener sistemas de datos que puedan transmitir información hacia los Estados Unidos inmediatamente sobre sospechosos que ingresan al país”, detalló Lamelas.

La Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program durante los años 90, mientras transcurría el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Casa Blanca decidió retirar el beneficio tras la crisis del 2001.

“Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso”, expresó el diplomático y recordó que “los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes”.

“Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos”, concluyó Lamelas, un médico republicano cercano a Donald Trump. (TN)