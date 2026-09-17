Detuvieron a un hombre acusado de robarle las alianzas a una mujer de 80 años

Personal de la Comisaría Segunda, con colaboración de efectivos del Grupo GAD, realizó un allanamiento en una vivienda de calle 1810 al 200 y aprehendió a Sergio Víctor Quinteros, de 45 años, acusado del delito de hurto.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada este miércoles 16 de este mes por una mujer de 80 años, quien manifestó que mientras transitaba por la vía pública, en inmediaciones de Sarmiento al 400, fue interceptada por un sujeto que, mediante engaños, le sustrajo las alianzas que llevaba colocadas.

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Mediante tareas investigativas, vigilancia encubierta, análisis de cámaras particulares y la colaboración del CEUM, se logró individualizar al presunto autor.

Con una orden del Juzgado de Garantías Nº 1 del DJBB, los efectivos concretaron el procedimiento, que arrojó resultado positivo.

Durante el allanamiento se secuestró la totalidad de las prendas que habrían sido utilizadas al momento del hecho y una camioneta Toyota Hilux que, según la investigación, habría sido empleada para cometer el ilícito.

Intervienen en la causa la UFIJ Nº 7 y el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.