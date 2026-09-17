Cayó "Yuyito" por un robo a mano armada en Villa Rosario

Un hombre fue detenido hoy en cercanías de la terminal de colectivos, por un robo a mano armada a un repartidor.

El hecho delictivo había ocurrido el miércoles en Esmeralda al 400, mientras que la captura se dio en Estados Unidos y Piedra Buena, en el marco de un operativo Motochorros.

El delincuente fue identificado como Nahuel "Yuyito" García, de 27 años, quien posee amplios antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada.

Según se explicó, a punta de arma de fuego, García había sustraído una mochila con recaudación y elementos personales a un repartidor de garrafas.

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Gracias a testigos y al relevamiento de cámaras de seguridad, se pudo establecer la identidad del autor del robo.

García quedó a disposición de la Fiscalía N° 11. La causa es robo agravado por el uso de arma de fuego.