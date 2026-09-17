Cayó "Yuyito" por un robo a mano armada en Villa Rosario
El delincuente, de 27 años, posee un amplio prontuario por hechos similares.
Un hombre fue detenido hoy en cercanías de la terminal de colectivos, por un robo a mano armada a un repartidor.
El hecho delictivo había ocurrido el miércoles en Esmeralda al 400, mientras que la captura se dio en Estados Unidos y Piedra Buena, en el marco de un operativo Motochorros.
El delincuente fue identificado como Nahuel "Yuyito" García, de 27 años, quien posee amplios antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada.
Según se explicó, a punta de arma de fuego, García había sustraído una mochila con recaudación y elementos personales a un repartidor de garrafas.
Gracias a testigos y al relevamiento de cámaras de seguridad, se pudo establecer la identidad del autor del robo.
García quedó a disposición de la Fiscalía N° 11. La causa es robo agravado por el uso de arma de fuego.