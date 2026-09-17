Allanaron una celda de un penal de La Plata por la estafa a una bahiense
También registraron una vivienda del conurbano bonaerense. La víctima fue damnificada por más de un millón de pesos.
La celda de un detenido de una cárcel de La Plata y una vivienda del conurbano bonaerense fueron allanadas en las últimas horas por la estafa sufrida a fines del año pasado por una vecina de nuestra ciudad.
Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 1.
Efectivos de la delegación local de Cibercrimen registraron el lugar de alojamiento de un detenido de la Unidad Penal N° 18 de Gonnet, mientras que la otra requisa se produjo en un inmueble de Juan Pío Gana al 4.000, de González Catán.
En los procedimientos incautaron teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.
Voceros del Ministerio Público mencionaron que la causa se inició en diciembre de 2025, cuando una mujer denunció que una persona se hizo pasar por su hijo y le solicitó que le transfiera dinero.
"La denunciante dio cuenta que recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp de un número desconocido, que tenía la foto de perfil de su hijo, el cual dijo: ´Ma, cambié el número´. A continuación le solicitó dinero prestado, por lo que la mujer realizó una transferencia de 598.400 pesos y luego otra de 895.000", señalaron.
Agregaron que "una vez practicadas las primeras averiguaciones, se determinó el nombre de la persona que recibió en su cuenta el dinero y las maniobras posteriores que realizó".