Allanaron una celda de un penal de La Plata por la estafa a una bahiense

La celda de un detenido de una cárcel de La Plata y una vivienda del conurbano bonaerense fueron allanadas en las últimas horas por la estafa sufrida a fines del año pasado por una vecina de nuestra ciudad.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la UFIJ N° 20, y autorizados por el Juzgado de Garantías N° 1.

Efectivos de la delegación local de Cibercrimen registraron el lugar de alojamiento de un detenido de la Unidad Penal N° 18 de Gonnet, mientras que la otra requisa se produjo en un inmueble de Juan Pío Gana al 4.000, de González Catán.

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En los procedimientos incautaron teléfonos celulares que van a ser sometidos a pericias informáticas.

Voceros del Ministerio Público mencionaron que la causa se inició en diciembre de 2025, cuando una mujer denunció que una persona se hizo pasar por su hijo y le solicitó que le transfiera dinero.

"La denunciante dio cuenta que recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp de un número desconocido, que tenía la foto de perfil de su hijo, el cual dijo: ´Ma, cambié el número´. A continuación le solicitó dinero prestado, por lo que la mujer realizó una transferencia de 598.400 pesos y luego otra de 895.000", señalaron.

Agregaron que "una vez practicadas las primeras averiguaciones, se determinó el nombre de la persona que recibió en su cuenta el dinero y las maniobras posteriores que realizó".