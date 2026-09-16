El comercio en Villa Mitre: crecimiento, errores y transformación

Junto con Avenida Arias, Villa Mitre es uno de los centros comerciales más tradicionales de aquellos que se encuentran en barriadas importantes y con mucha historia. En la actualidad parece contar con dos realidades distintas: una, la que se vive sobre la semipeatonal de Falucho; y otra diferente sobre Garibaldi y las inmediaciones a la plaza principal.

El movimiento y la dinámica cambia mucho según en qué sector del centro comercial de Villa Mitre se esté. Subiendo por Falucho se puede ver claramente que la perspectiva y la idea de convertirla en semipeatonal no terminó de brindar lo que se esperaba, las personas que consumían en los comercios del lugar estaban acostumbradas a una dinámica de paso, aprovechando la dirección de dos manos con la que contaba la calle y el tránsito de aquellos que bajaban de los sectores altos hacia el propio centro neurálgico del barrio o quienes se dirigían al centro de la ciudad.

Apenas a una cuadra y sobre Garibaldi la perspectiva es otra completamente diferente, se ve mayor cantidad de comercios y personas, allí el rol de la sede social del club, su nuevo natatorio y el sector aledaño al José Martínez es fundamental ya que convoca a muchas familias, niños, niñas, adolescentes y adultos que realizan actividades en el lugar y aprovechan para realizar las compras cotidianas necesarias, consumir o realizar trámites.

El punto de encuentro entre los dos lugares pasa por una transformación en los patrones de consumo que los comerciantes vienen detectando desde la pandemia y que se ha acelerado en los últimos tres años.

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Falucho, un error con buenas intenciones

La semipeatonal es uno de los puntos de discusión

El sector semipeatonal, pensado como un lugar para que se puedan instalar más comercios y que la gente recorra a pie y pueda disfrutar de un lugar con gastronomía y ofertas variadas quedó a mitad de camino. Estéticamente el lugar tiene su atractivo, pero falla, según lo que expresaron los comerciantes, en captar el flujo de gente y se vuelve incómodo para los propios habitantes del lugar, que tienen dificultades para estacionar o a los que transitaban por el lugar, ya que era una calle de conexión hacia el centro de la ciudad.

Franco tiene una barbería en la nueva peatonal desde hace siete años y explica cómo cambiaron las cosas después de la obra principal:

"Estoy acá desde el 2019, abrimos un poco antes de la pandemia. Buscamos un local en distintos lugares de Villa Mitre, pero esta calle tenía mucha dinámica, era un sector muy concurrido, así que decidimos apostar por esta ubicación. Villa Mitre ya de por sí tiene una dinámica particular, la gente hace todo en el barrio, por lo tanto darle la opción de una barbería y peluquería era lógico", afirmó.

"Agarramos todos los cambios, primero fue la pandemia, después la obra de la peatonal, que por suerte ya teníamos una clientela establecida porque si no se nos iba a complicar mucho más de lo que fue. La obra duró mucho tiempo y fue un problema grande para todos los que estamos sobre esta calle y la verdad si me pongo a comparar el movimiento ha disminuido, se cortó la dinámica de las personas que venían bajando y agarraban esta calle para ir para el otro sector de la ciudad", sentenció.

"La dinámica siempre fue igual para los clientes, el que viene en auto está acostumbrado a estacionar en la puerta e ir al local, donde se siente cómodo porque conoce seguramente al comerciante y tiene esa sensación de proximidad", aseguró.

Franco tiene una peluquería en Falucho

Subiendo para Garibaldi y más cerca de la intersección se encuentra Inter Presentes, una regalería importante del sector, allí hablamos con dos de sus empleadas quienes nos manifestaron una mirada similar con respecto a la calle y la situación actual:

"La situación es como la de todos, nos perjudicó mucho el tema de la obra porque nos cerraron la calle principal y eso nos mató la dinámica que tenía para las personas, por lo que tuvimos que reinventarnos para poder seguir brindando el servicio de la mejor manera", indicó

Inter Presentes también se encuentra en Falucho.

"Después de la pandemia reforzamos todo lo que tiene que ver con la venta online. Hoy por hoy la gente se maneja desde sus casas a la hora de adquirir algún regalo o algo que no necesite probar particularmente", expresó.

"El movimiento no es más el mismo, cambió mucho sobre esta calle y eso tiene impacto directo en los comercios del lugar", aseguró otra de las empleadas de lugar.

Garibaldi, la plaza y el crecimiento sostenido

Las calles aledañas a la plaza principal de Villa Mitre han sido históricamente los lugares predilectos para el asentamiento comercial y en la actualidad esto se ha reforzado con inversión y también expansión sobre las calles aledañas.

Esteban tiene un negocio de ropa sobre calle Garibaldi y dejó en claro cómo ha evolucionado el lugar:

"En su momento cuando abrimos fue una decisión de familia, queríamos un negocio propio y elegimos Villa Mitre para establecernos. La barriada, su gente, el movimiento, es un núcleo poblacional que tiene mucha raigambre con el lugar y el que es de este sector no quiere moverse de acá para hacer las compras en general", indicó.

Esteban hizo su lectura del contexto comercial en Villa Mitre

"Villa Mitre como centro comercial está en franco crecimiento, el Club ayudó mucho en este sentido porque se sumaron muchas actividades que antes no tenían y eso generó mayor afluencia de personas a este lugar específico del barrio, muchos padres que traen a sus hijos a realizar actividades y eso se nota y mucho", expresó.

"La gente del barrio generalmente se maneja a pie, sobre todo los más grandes, después hay mucha gente que está de paso y estoy notando que viene mucha gente del centro también, prefieren venir a comprar acá y te lo dicen, se sienten muy conformes con la atención y como están establecidos los locales", dijo Esteban.

Nicolás es el hijo del dueño de Remotos Bahía, que se instaló también recientemente en el sector de la plaza:

"Hace tres meses que abrimos acá en Villa Mitre, mi padre siempre quiso establecer el negocio acá porque consideraba que era un lugar muy bueno para poder tener más y mejores clientes. El local principal está en calle 12 de Octubre, pero la idea de él fue abrir en este sector y, por suerte, conseguimos este local que está bien ubicado en el centro del barrio", indicó.

"El hecho de contar con un local frente a la plaza fue decisivo, porque acá hay muchísimo movimiento de personas constantemente. Nosotros recién comenzamos en el barrio y en este momento la idea es tratar de que la gente sepa que estamos acá. El consumo en sí es como todo, hay días mejores y peores, pero es lo que le ocurre a todo el mundo ahora", refirió

Guido es uno de los dueños de una forrajería recientemente instalada en calle Garibaldi:

Guido y su familia apostaron por el centro de Villa Mitre

"Hace años que queríamos tener nuestro local, por suerte encontramos este lugar, siempre nos gustó Villa Mitre, sobre todo por el movimiento, como está establecido a nivel comercial y la perspectiva de crecimiento que tiene, ni bien vimos el lugar para abrir un pet shop, no lo dudamos y abrimos", aseguró.

"Me parece que a diferencia del centro de la ciudad, Villa Mitre está creciendo, por suerte para nosotros eso se nota, hay cada vez más comercios, no solamente sobre las calles principales, sino también en otras más alejadas de la plaza principal", indicó.

Claudia, a diferencia de Guido, lleva establecida más de veinte años en el lugar con su local llamado "Planeta Tierra", pero coincide que el crecimiento y la evolución comercial ha sido notoria:

"Hace 23 años que estamos acá, cuando llegamos era completamente distinto, el comercio prácticamente no existía, eran la mayoría casas familiares, salvo algunos rubros de comida y poco a poco se fue agrandando el centro comercial, se fueron sumando diversos rubros, incluso llegaron muchos desde el centro, lo que hizo crecer el lugar muy rápidamente", afirmó.

"La calidad de los emprendimientos que tenemos en Villa Mitre es notoria, los locales tienen mucha inversión y se le da mucha importancia a la presentación del local. Además, casi están todos los rubros y en algunos casos, como indumentaria hay diversas opciones, esto genera competencia y a la vez las personas nos dicen que ya Villa Mitre es un centro aparte y realmente esto es así y se extiende cada vez más. En un principio la mayoría se estableció cerca de la plaza o en las cuadras aledañas, ahora se ha expandido notoriamente, sobre todo en los últimos años, uno se puede alejar del punto neurálgico y vas a encontrar un montón de locales", aseguró Claudia.

Todos captan el crecimiento exponencial que ha tenido Villa Mitre en el corazón comercial del barrio, con algunos matices, como la semipeatonal de Falucho, pero con la esperanza de que esto seguirá evolucionando con el paso del tiempo.

La reconversión como punto de encuentro

En esta serie de notas que estamos realizando de los distintos puntos comerciales fuera del centro, hay una temática que se repite recurrentemente cuando indagamos a los comerciantes, la forma de consumir ha cambiado y las nuevas tecnologías y las redes sociales son fundamentales para captar a un cliente que ya no está en la puerta del negocio, si no detrás de la pantalla.

"El local hace mucho tiempo que está acá y tiene su clientela, pero tratamos de ampliar el espectro y captar clientes por fuera de Villa Mitre y la mejor manera es mediante el comercio online, tanto en redes sociales, como en la página web. Tenemos un e-commerce que nos facilita mucho ahora el tema de la venta, porque para un negocio de este tipo es más sencillo hacerlo por ahi desde redes o la web que venir directamente al local. Al contar con la posibilidad del envío a domicilio eso le da al cliente una opción más cómoda", indicaron desde Inter Presentes.

Inter Presentes tiene sus productos en redes sociales y pagina web

"La única forma de mantener una clientela dinámica es de esta manera, tenemos nuestros clientes fieles y la gente del barrio que está acostumbrada a venir en persona, pero con el negocio online nos permite llegar a lugares que no se podría con el cara a cara", finalizó.

"Los últimos años ha cambiado mucho, en este momento el consumo viene cayendo, se nota mucho, sobre todo en el rubro indumentaria que en Villa Mitre hay mucho y variado, además la forma de comprar a cambiado, ya la ropa las personas prefieren comprarla de manera online y la importación ha llevado a que la competencia sea complicada", aseguró Esteban.

"En este sentido, más allá de que estamos presentes en las redes y vía online, queremos brindar un servicio diferencial para que venir al local marque la diferencia. De esta manera pueden constatar la calidad de la ropa, probarla y elegir lo que consideren más adecuado, algo que en las redes es prácticamente a ciegas", finalizó.

"Villa Mitre como estructura es casi otra ciudad, por lo que abrir en un lugar como la plaza da ciertas ventajas porque muchos no van al centro y directamente hacen todo acá. Más allá de esto, tenemos nuestras redes y también atendemos desde ese lugar, más que nada con Instagram y Facebook porque muchas personas se manejan por ahí", aseguró Guido.

Por último, Claudia describió lo que se vive desde el sector comercial de Villa Mitre en todos sus aspectos:

Claudia cuenta su experiencia en estos 20 años en el sector

"Después de la pandemia notamos un cambio bastante importante, la obra que se hizo nos perjudicó mucho porque se prolongó en el tiempo y eso hizo que las personas no ponderen venir al local, tuvimos que reinventarnos con las redes y esto continúa porque permanentemente tenemos que encontrar alternativas para darles opciones a los clientes, tratar de tener la mayor cantidad de variedad posible, ofrecer en redes también nos da nos abre el panorama de la venta de uniformes escolares y esto lleva a que mucha gente que no es de Villa Mitre nos compre".

"Más allá de la gente del barrio, tenemos clientes de toda la ciudad, ya no es una sorpresa que vengan de otros lugares a comprar acá y por este motivo se está transformando en una alternativa validad para los que son de otros sectores", finalizó.

Villa Mitre se autodenomina ciudad y aunque técnicamente no es cierto, la realidad indica que tiene todo lo que se necesita para la vida cotidiana. En ese apartado, el corazón comercial crece sostenidamente y se consolida como uno de los más grandes Centros fuera del Centro.