Falleció una motociclista al protagonizar un choque en el barrio La Falda

Una mujer que conducía una moto falleció prácticamente en el acto al protagonizar un choque en el barrio La Falda.

El hecho se produjo alrededor de las 8 y en el lugar trabaja personal policial de la comisaría Primera y del Comando de Patrullas, así como los peritos de la Policía Científica, que arribaron poco antes de las 9.

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La colisión tuvo lugar en Cervantes y Ramón y Cajal, cuando el vehículo menor, de marca Mondial al mando de una mujer de 33 años -no identificada públicamente hasta que sus familiares sean notificados-, se embistió con una camioneta Ford Ranger doble cabina, de color bordó, al mando de un hombre de 67.

"La mujer fallecida venía por Cervantes y la camioneta, por Ramón y Cajal. La chocó y salió despedida y falleció, incluso antes de que llegara la ambulancia", comentó una fuente policial.

La camioneta quedó cruzada sobre Ramón y Cajal, luego del paso de la bocacalle. Para facilitar el trabajo de los peritos, se cortó el tránsito en el sector.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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