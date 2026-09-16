Bahía Blanca, con poca presencia en el Presupuesto 2027 que Milei envió al Congreso

En una ciudad que en los últimos tres años sufrió dos de las tragedias más importantes de su historia, con víctimas fatales y pérdidas millonarias en infraestructura, solo una obra de importancia se encuentra contemplada en el Presupuesto 2027 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso en las últimas horas.

De acuerdo con el proyecto, que contempla cerca de 67 obras públicas a realizarse en todo el país, son casi 19 mil millones de pesos los que proyecta invertir el Gobierno nacional el próximo año en nuestra región, cifra a la que hay que agregarle 1.200.000.000 de dólares en equipamiento militar. Salvo este último número, de acuerdo con los valores contemplados en el texto oficial, serán 18.886.158.000 pesos los que la Nación podría invertir en Bahía Blanca y la región de influencia.

El desglose de las obras enumera cuatro proyectos de infraestructura, entre reparaciones y construcciones, y la mejora y compra de equipos para las bases Espora y Puerto Belgrano. Obras como el Paso Urbano o la autopista de la ruta nacional 33 brillan por su ausencia. Tampoco se señala cuándo se podrían llevar a cabo los procesos licitatorios, ni mucho menos cuándo podrían comenzar los trabajos.

A nivel nacional, el Presupuesto contempla una cifra cercana a los 1,34 billones de pesos y 3,75 mil millones de dólares que se destinarían a la obra pública en nuestro país el año que viene, siempre y cuando se cumpla con todos los proyectos. De cualquier modo, se explica que muchas de estas iniciativas podrían extenderse por varios años, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto.

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En este marco, la única obra contemplada en nuestra ciudad es la construcción de un puente nuevo en reemplazo de uno de los que dejó inutilizables la inundación del 7 de marzo del año pasado. En particular, es el ubicado sobre la ruta nacional 3, sobre el arroyo Maldonado, donde en estos momentos funciona un puente Bailey que permite el tránsito en sentido norte-sur.

El proyecto —que habla de construcción y no de reconstrucción— contempla una inversión de 4,11 mil millones de pesos.

Con ese mismo valor, el Presupuesto de la Nación también contempla otra estructura gravemente dañada y, a la postre, inutilizable luego de la inundación, aunque se encuentra a varios kilómetros de la ciudad.

El vado realizado en la ruta nacional 35, luego de la inundación.

Se trata del puente sobre el arroyo Chasicó, en el kilómetro 65 de la ruta nacional 35, camino hacia La Pampa. En el lugar, y luego de varios reclamos, Vialidad Nacional llevó a cabo un vado para desviar el tránsito luego de los destrozos provocados por el agua. La estructura original presenta serios daños.

Otro puente ubicado en cercanías de nuestra ciudad, y que representa un paso fundamental desde y hacia el Alto Valle rionegrino y Vaca Muerta, es el ubicado sobre el río Colorado, sobre la ruta nacional 22, en el límite entre La Pampa y Río Negro.

En los últimos tiempos, la provincia de Río Negro, las comunas de Río Colorado y La Adela, además de entidades y conductores, vienen advirtiendo del mal estado de la estructura, con quiebres en el asfalto y un nivel de mantenimiento que deja mucho que desear. Algunos aseguran que la estructura se mueve ante el paso vehicular.

En este caso, el Gobierno de Javier Milei solo contempla una obra de mantenimiento, con una inversión apenas superior a 3,1 mil millones de pesos.

El puente de la ruta 22, sobre el río Colorado, presenta varias fallas en su estructura.

La Base Naval Puerto Belgrano también recibirá dinero: se proyecta invertir poco más de 4,1 miles de millones de pesos para la recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique N° 1, de la BNPB.

En cuanto al equipamiento militar, Bahía Blanca también recibirá dinero de acuerdo con el Presupuesto: será para la modernización de un helicóptero H-3 Sea King de la Base Aeronaval Comandante Espora. La inversión es de unos 3,3 miles de millones de pesos.

Por último, para la Base Aeronaval Puerto Belgrano, están previstas la gestión y la llegada de un préstamo para la incorporación de dos fragatas multimisión.

En este caso, el monto autorizado para la operación es de 1.200.000.000 dólares.

Las obras, una por una

Estas son las obras, trabajos y compras proyectadas para nuestra región, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2027:



Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique N° 1, de la Base Naval Puerto Belgrano. Importe total a devengar: $4.125.378 miles.



Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina - Arsenal Aeronaval Comandante Espora. Importe total a devengar: $3.367.320 miles.



Construcción de Puente Ruta Nacional N° 35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasicó), Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles.



Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N° 3, Bahía Blanca. Importe total a devengar: $4.110.000 miles.



Ruta Nacional N° 22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado). Importe total a devengar: $3.173.460 miles.



Préstamo para Incorporación de DOS (2) Fragatas Multimisión, Base Naval Puerto Belgrano (Planilla Anexa al Artículo 42). Monto autorizado: USD 1.200.000.000.

Qué pasó

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas a realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacionales o fideicomisos con asignación específica.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales.

Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto de la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales. (La Nueva., con información de NA