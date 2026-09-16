Robó una mochila con un celular y fue delatado por el GPS

Un delincuente fue capturado hoy, luego de que robara una mochila con un celular que tenía el GPS activo, por lo cual pudo ser encontrado por las fuerzas de seguridad.

La aprehensión se llevó a cabo en la tarde del miércoles, por parte de personal de la Comisaría Primera, en una vivienda ubicada en Sócrates al 2.500.

En ese lugar fue atrapado Santino Martínez, de 20 años, quien posee un extenso prontuario en delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

Según se indicó, a partir de la denuncia del damnificado y del seguimiento del GPS, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda, donde los uniformados lograron secuestrar la mochila y el celular sustraídos, además de un arma de fuego tipo revólver calibre 32.

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Martínez quedó aprehendido por los delitos de robo y de tenencia de arma de guerra.