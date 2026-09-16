Un empleado municipal fue atrapado robando combustible y herramientas

Un empleado municipal fue aprehendido ayer por la tarde tras ser sorprendido robando combustible y herramientas en Bahía Blanca

Leandro Javier Vewra, de 37 años, fue atrapado mientras intentaba llevarse más de 100 litros de gasoil, herramientas de mano y una garrafa desde la Planta Municipal de Asfalto.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14 en el predio comunal situado sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 677,5.

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Allí, personal de la Policía Adicional (POLAD) que custodiaba el sector advirtió maniobras sospechosas por parte de un trabajador del lugar.

Al momento de ser interceptado, Vera se encontraba cargando los mencionados elementos en su vehículo particular.

El encargado de la planta, el ingeniero Javier Valle, se presentó en el lugar y reconoció formalmente que la totalidad de los materiales sustraídos eran propiedad del Municipio.

Tras la confirmación del ilícito, el acusado fue arrestado bajo la carátula de tentativa de hurto y trasladado a la comisaría Tercera de Bahía Blanca, donde permanece alojado. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.