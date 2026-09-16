El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 17 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo poco nuboso y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, será fresca con aumento de viento, y se espera para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.