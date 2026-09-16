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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 17 de septiembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 17 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve del noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo poco nuboso y viento leve del noroeste rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, será fresca con aumento de viento, y se espera para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.

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